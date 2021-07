3 Corona-Fälle in einem Team

Im Olympischen Dorf in Tokio sind 2 Athleten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Vortag war ein Corona-Fall bei einem Offiziellen vermeldet worden. Alle 3 stammen nach Angaben des Guardian aus dem südafrikanischen Fussball-Team; das Trio habe sich in Quarantäne begeben. Der Team-Manager Südafrikas, Mxolisi Sibam, bestätigte dies. «Wir halten das Risiko minimal, aber es ist unvermeidlich, dass wir einige Fälle haben», sagte IOC-Olympiadirektor Christophe Dubi. Zudem bestätigte Dubi einen Corona-Fall beim südkoreanischen IOC-Mitglied Seung-Min Ryu. Der Tischtennis-Olympiasieger von 2004 sei bei seiner Ankunft in Tokio positiv getestet worden. Insgesamt registrierten die Organisatoren am Sonntag 10 Neuinfektionen im Zusammenhang mit Olympia. Damit stieg die Gesamtzahl 5 Tage vor der Eröffnungsfeier auf 55 Fälle.

Prothesenspringer Rehm will Tokio-Start gerichtlich erstreiten

Der dreifache Paralympics-Sieger Markus Rehm geht vor dem Internationalen Sportgerichtshof (TAS) gegen seinen Ausschluss von den Olympischen Spielen vor. Der deutsche Weitspringer, dem nach einem Unfall der rechte Unterschenkel fehlt, hat mit 8,62 Metern die Olympia-Limite erfüllt. Umstritten ist jedoch, ob er durch seine biegsame Prothese einen Vorteil besitzt. «Irgendwann muss man einfach den nächsten Schritt gehen, und das mache ich jetzt», begründete der 32-Jährige seinen Schritt.

Legende: Gleichberechtigung oder unfairer Vorteil? Der Deutsche Markus Rehm will bei den Olympischen Spielen an den Start gehen. imago images

IOC-Ehrenmitglied Youssoupha Ndiaye gestorben

Das Internationale Olympische Komitee trauert um sein Ehrenmitglied Youssoupha Ndiaye. Wie das IOC mitteilte, starb der Senegalese im Alter von 83 Jahren. Ndiaye war von 2002 bis 2008 Mitglied des IOC und von 2007 bis 2017 Vorsitzender der Ethikkommission. Ausserdem war er von 2002 bis 2015 Mitglied der Juristischen Kommission. «Youssoupha Ndiaye war massgeblich an der Umsetzung der komplexen Reformen der IOC-Ethikkommission beteiligt», sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Als Zeichen des Respekts wird die olympische Flagge im Hauptquartier in Lausanne auf Halbmast gehisst.