Skateboard: Nishiya verblüfft, Gestring behält ihren Rekord

Skateboarden ist die jüngste Disziplin bei den 32. Sommerspielen, wurde diese dynamische Sportart doch neu ins olympische Programm aufgenommen. Und (blut-)jung waren auch die Protagonistinnen, die den Street-Wettkampf zu einem Spektakel werden liessen. Im Alter von erst 13 Jahren machte sich die Japanerin Momiji Nishiya zur Goldgewinnerin. Sie setzte sich gegen die ebenfalls erst 13 Jahre junge Brasilianerin Rayssa Leal und die 16-jährige Landsfrau Funa Nakayama durch. Leal verpasste es dabei nur hauchdünn, als jüngste Olympiasiegerin in die Geschichte einzugehen. Mit ihren 13 Jahren und 116 Tagen hätte sie US-Schwimmerin Marjorie Gestring abgelöst, die 1936 in Berlin im Alter von 13 Jahren und 269 Tagen Gold gewann. Nishiya dagegen steuert schon auf die 14 Jahre zu (geboren am 30. August 2007).