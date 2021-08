Legende: Schwer verdauliche Niederlage Die im Final gescheiterten australischen Landhockeyaner liessen hinterher ihren Gefühlen freien Lauf. Keystone

Landhockey: Nicht regelkonform Dampf abgelassen

Eine Frustfeier nach dem verlorenen Olympia-Final lässt Australiens Landhockeyaner in keinem guten Licht dastehen. Mehrere Spieler hätten sich im olympischen Dorf vorerst in Quarantäne begeben müssen und sollen Tokio mit dem nächstmöglichen Flug verlassen, teilte das Internationale Olympische Komitee mit. Die betroffenen Athleten waren in der Nacht nach ihrer Endspiel-Niederlage gegen Belgien in einem Supermarkt ausserhalb des Sportler-Dorfs gewesen und hatten damit gegen die Corona-Regeln verstossen. Mehrere hatten Bier gekauft.

Rad, Bahn: Eine Propaganda ohne Folgen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) schloss den Fall um Anstecker mit einem Bild von Mao Tsetung bei 2 chinesischen Bahnrad-Olympiasiegerinnen ohne schärfere Sanktionen ab. Die Teamsprint-Gewinnerinnen Bao Shanju und Zhong Tianshi seien verwarnt worden, sagte ein IOC-Sprecher. Chinas Team habe zugesichert, dass sich so ein Vorfall nicht wiederholen werde. Bao Shanju und Zhong Tianshi hatten auf dem Siegerpodium einen Pin mit dem Konterfei des kommunistischen Revolutionärs auf ihrem Trainingsanzug getragen. Auch nach der Modifizierung der Regel 50 der olympischen Charta sind den Athleten politische Botschaften auf dem Siegerpodest verboten.