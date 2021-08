Das läuft am Dienstag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Dienstag 03:00

Beachvolleyball Viertelfinal F

Vergé-Dépré/Heidrich vs. Ana Patricia/Rebecca (BRA)

03:50 Leichtathletik Weitsprung F



04:37

Leichtathletik

200 m M, Vorlauf

Reais

ab 04:37

Kanu, Regatta

Je Entscheidungen in Kajak-Einer 200 m F, Canadier-Zweier 1000 m M, Kajak-Einer 1000 m M, Kajak-Zweier 500 m F



05:05 Segeln 470er F, 9./10. Wettfahrt

Fahrni/Siegenthaler 05:20 Leichtathletik 400 m Hürden M



ab 05:33

Segeln Medal Races Skiff 49er FX F, Skiff 49er M, Finn M, Nacra Mixed



08:00 Wasserspringen 3-m-Brett M



09:29 Rad, Bahn

Team-Verfolgung M,

1. Runde

Schweiz (Schir/Thiébaud/Thièry/Bissegger) vs. Australien

ab 10:00

Kunstturnen Je Einzel-Finals Barren M, Schwebebalken F, Reck M



10:26 Rad, Bahn Team-Verfolgung F



10:44 Rad, Bahn Teamsprint M



12:00 Springreiten Qualifikation Einzel,

1. Umgang

Fuchs, Guerdat, Mändli

12:10 Leichtathletik 110 m Hürden, Vorlauf

Joseph 12:20 Leichtathletik Stabhochsprung M



12:56 Leichtathletik 5000 m M, Vorlauf

Raess

13:35 Leichtathletik Hammerwerfen F



13:50 Leichtathletik 200 m M, Halbfinal Reais 14:25 Leichtathletik 800 m F



14:50 Leichtathletik 200 m F

M. Kambundji









Fett = Medaillen-

entscheidungen









Beachvolleyball: Heidrichs Chance zur Rehabilitierung

Nach dem epischen Schweizer Duell im Achtelfinal (21:12, 19:21, 23:21) erwartet das Tandem Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich eine möglicherweise etwas weniger emotionale, dafür umso hartnäckigere Aufgabe. Gegen das brasilianische Duo Ana Patricia Silva Ramos/Rebecca Silva geht es um den Halbfinal-Einzug. Heidrich war vor 5 Jahren an der Copacabana – damals noch an der Seite von Nadine Zumkehr – schon einmal haarscharf dran, um im Beachvolleyball-Turnier in den Medaillenkampf eingreifen zu können. Auf der Zielgerade des Viertelfinals liessen die Schweizerinnen aber 3 Matchbälle ungenutzt. Diesmal will es die Zürcherin zusammen mit der Bernerin besser machen.

00:40 Video Vergé-Dépré/Heidrich gewinnen den Schweizer Achtelfinal Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Leichtathletik: Tag 5 mit der Vergabe von 6 Medaillensätzen

Am 5. Wettkampftag der Weltsportart Leichtathletik im Rahmen der Olympischen Spiele geht es mächtig zur Sache. Gleich 6 Entscheidungen stehen – verteilt über den Dienstag – auf dem Programm. Schon in den frühen Morgenstunden ermitteln die Weitspringerinnen sowie die Langhürdler je ihre Champions. Bei der Fortsetzung steht das weibliche Geschlecht mit Medaillen-Fights im Hammerwerfen sowie über 200 und 800 m im Fokus. Über die 200 m wird auch Mujinga Kambundji ins Geschehen eingreifen.

Springreiten: Aufgalopp zum erhofften Coup

Nur eine Medaille genügt den hohen Ansprüchen der erfolgsverwöhnten Schweizer Equipe. Die Trümpfe, mit denen das Team in Tokio angreifen kann, sind hochkarätig: Der Einzel-Olympiasieger von London 2012, Steve Guerdat, liegt auf Rang 3 der Weltrangliste, Europameister Martin Fuchs ist als Nummer 2 sogar noch vor dem Routinier platziert. Zudem gilt Beat Mändli als eine verlässliche Teamstütze. Der Olympia-Modus hat seine Eigenarten. Nach der Qualifikation vom Dienstag im Einzel starten die Top 30 am Mittwoch ohne Strafpunkte.