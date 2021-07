Das läuft am Freitag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Freitag 01:30 / 10:30

Reiten

Concours Complet

Dressur

Johner, Vogg

02:00 Schiessen 25 m Sportpistole F,

Teil 2 der Qualifikation Diethelm Gerber

02:15 Leichtathletik

Hochsprung M, Qualifikation

Gasch

02:33

Rudern Skiff F, Final

Gmelin 02:45 Rudern Skiff M, Final

03:00 Beachvolleyball Gruppenphase F Heidrich/Gerson vs. Carambula/Rossi

03:00 / 03:31 / 04:02

BMX Racing M,

Halbfinal, 3 Runs

Graf

03:15 / 03:46 / 04:17

BMX Racing F,

Halbfinal, 3 Runs Claessens 03:05 / 03:25

Rudern Achter F & M, Final



03:25 / 03:57

Leichtathletik 800 m F, Vorläufe

Hoffmann, Sclabas

ab 03:41

Schwimmen Je Finals in 200 m Brust F,

200 m Rücken M,

100 m Freistil F



04:00 Tennis Doppel M, Final



04:15 Schwimmen 200 m Lagen M, Final

Desplanches

04:25 Fechten Degen Team M, Viertelfinal

Schweiz (Heinzer/Niggeler/Steffen)

vs. Südkorea

04:40 BMX Racing M, Final

ev. Graf

04:50 BMX Racing F, Final ev. Claessens 05:05 Segeln 49er M, 7./8./9. Wettfahrt Schneiter/Cujean 05:05 Segeln Laser Radial F, 9./10. Wettfahrt Jayet 05:15 bis 06:03

Leichtathletik 100 m F, Vorläufe

Kambundji, Kora, Del Ponte

05:15 Segeln 470er F, 5./6. Wettfahrt Fahrni/Siegenthaler 07:00 Kanu Slalom, Kajak Einer M,

Halbfinal

Dougoud 07:00 Schiessen 25 m Sportpistole F,

Final ev. Diethelm Gerber 08:00 Wasserspringen 3 m F, Qualifikation

Heimberg 08:30 Badminton Mixed, Final



09:00 Kanu Slalom, Kajak Einer M,

Final

ev. Dougoud 11:30 Fechten Degen Team M, um Bronze

ev. Schweiz

12:30 Fechten Degen Team M, Final

ev. Schweiz 13:30 Leichtathletik 10'000 m M Wanders 14:00 Tischtennis Einzel M, Final











Fett = Medaillen-

entscheidungen









Rudern: Medaillenrennen Nr. 1 mit Gmelin

Der 1. Schweizer Olympia-Trumpf im Wasser in der Nacht auf Freitag heisst Jeannine Gmelin. Wie schon 2016 in Rio gehört die Zürcherin im Skiff erneut zum Final-Feld und aspiriert darauf, ihren 5. Schlussrang von damals toppen zu können. Hoffnung dürfte ihr vor allem der souveräne Auftritt im Halbfinal vom Vortag machen. Mit den beiden Entscheidungen in der Achter-Königsdisziplin hält das Geschehen im Sea Forest Waterway auch noch internationale Highlights bereit.

00:38 Video Gmelin löst ihre Halbfinal-Aufgabe mit Bravour Aus Tokyo 2020 Clips vom 29.07.2021. abspielen

Schwimmen: Medaillenrennen Nr. 2 mit Desplanches

EM- und WM-Edelmetall hat Jérémy Desplanches schon in seiner Kollektion. Nun greift der Romand in Tokio nach einer Medaille bei den Olympischen Sommerspielen. Über 200 m Lagen stellte er die zweitbeste Zeit im Vorlauf auf, ehe die Formkurve im Halbfinal als Fünftschnellster etwas nach unten zeigte. Nun muss es für den 26-Jährigen wieder in die andere Richtung gehen.

Fechten: Trio möchte Sehnsucht endlich stillen

Leise Hoffnungen darf man sich aus Schweizer Sicht auch auf der Planche im Team-Wettkampf der Degenfechter ausrechnen. Allerdings kämpften die Schweizer zuletzt bei Olympia trotz hochtrabenden Ambitionen stets auf verlorenem Posten. Vielleicht setzt zum Abschied von Benjamin Steffen endlich die ersehnte Trendwende ein.

Leichtathletik: Der Kick-off erfolgt

Noch weit entfernt von den Medaillenentscheidungen ist man in der Leichtathletik – mit Ausnahme über 10'000 m. Über die 25 Bahnrunden im Stadionrund geht es am Tag, an dem die Wettkämpfe im Kasumigaoka National Stadium lanciert werden, gleich ans Eingemachte. Mit Julien Wanders sind über 10'000 m auch die Schweizer Farben vertreten. Neben dem Romand geht es für 6 Schweizer Leichtathleten am Freitag in Tokio los.