Das läuft am Freitag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Freitag 23:30 (Donnerstag)

Leichtathletik Männer, 50 km Gehen



00:30 Golf Frauen, 3. Tag Métraux, Valenzuela 03:00

Beachvolleyball Frauen, Spiel um Bronze

Vergé-Dépré/Heidrich vs. Graudina/Kravcenoka (LAT)

03:30 Landhockey Frauen, Spiel um Bronze Grossbritannien vs. Indien

04:30 Beachvolleyball Frauen, Final

Artacho Del Solar/Clancy (AUS) vs. Ross/Klineman (USA)

ab 04:42

Kanu, Regatta

Je Kajak Einer M (200 m), Canadier Einer F (200 m), Kajak Einer F (500 m), Kajak Zweier M (1000 m)



06:00 Volleyball Frauen, 1. Halbfinal

Serbien - USA

06:40 Basketball Frauen, 1. Halbfinal USA - Serbien

08:05 Boxen Männer, Schwergewicht



08:30 Wasserball Männer, 1. Halbfinal Griechenland - Ungarn

09:30 Leichtathletik Frauen, 20 km Gehen



10:00 Handball Frauen, 1. Halbfinal Frankreich - Schweden

10:15 Rad, Bahn

Frauen, Madison



10:30 /11:30 / 14:10

Sportklettern Frauen, Kombination (je Final in Speed / Bouldern / Lead)



11:50 Rad, Bahn Männer, Sprint (Final)



12:00 Springreiten Team, Qualifikation

Schweiz (Balsiger/Fuchs/Guerdat)

12:00 Landhockey Frauen, Final

Niederlande - Argentinien

12:30 Tischtennis Team, Final

China vs. Deutschland

12:30 Moderner Fünfkampf

Frauen (Laser Run als letzte Disziplin)



12:50 Wasserball Männer, 2. Halbfinal Serbien - Spanien

13:00 Basketball Frauen, 2. Halbfinal Japan - Frankreich

13:00 Fussball Männer, Spiel um Bronze

Mexiko - Japan

13:50

Leichtathletik Frauen, Speerwerfen



14:00 Fussball Frauen, Final Schweden vs. Kanada

14:00 Leichtathletik Männer, 5000 m



14:00 Handball Frauen, 2. Halbfinal Norwegen - Russland (unter neutraler Flagge) 14:00 Volleyball Frauen, 2. Halbfinal Brasilien - Korea

14:34 Leichtathletik Frauen, 400 m



14:50 Leichtathletik Frauen, 1500 m



15:30 Leichtathletik Frauen, 4x100 m Staffel

Schweiz (Dietsche/Del Ponte/Kambundji/Kora)

15:50 Leichtathletik Männer, 4x100 m Staffel









Fett = Medaillen-

entscheidungen









Gehen: Der «50-er» als Hitzeschlacht und Dernière

Zur olympischen Vielfalt gehören mitunter die Geher-Bewerbe. Von total drei Medaillensätzen in dieser Disziplin ist jener bei den Männern über 20 km schon vergeben worden. Nun ermitteln die Geher in der Königsdisziplin über 50 km, die nach Sapporo ausgelagert wurde, den Olympiasieger – und zwar ein letztes Mal. 2024 in Paris rückt an diese Stelle eine Mixed-Staffel ins Programm. Auf der leicht kühleren Nordinsel Hokkaido sollen die Temperaturen für die Athleten eher erträglicher sein, sie werden aufgrund der herausfordernden klimatischen Bedingung schon um 6:30 Uhr Ortszeit auf die Strecke geschickt. Die Frauen bestreiten gleichentags ein Rennen über 20 km.

Beachvolleyball: Die zweite Chance kommt sogleich

Wer Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich bei ihrer zweiten und letzten Chance auf eine Olympia-Medaille – es wäre die erste überhaupt für ein Schweizer Frauen-Beachvolleyball-Duo – in Echtzeit die Daumen drücken will, muss früh aus den Federn. Um 3 Uhr morgens (Schweizer Zeit) wollen sich die beiden im Sand von Tokio gegen die lettischen Gegnerinnen für eine mässige Vorstellung im Halbfinal rehabilitieren. «Die Karten werden neu gemischt», versprach die Zürcher Blockspielerin Heidrich vor dem Fight um Bronze.

02:32 Video Das Schweizer Beach-Duo bleibt im Halbfinal ohne Chance Aus Tokyo 2020 Clips vom 05.08.2021. abspielen

Fussball & Landhockey: Die Kür zweier Frauen-Championnes

In zwei Frauen-Teamsportarten geht es am Freitag um Gold bzw. Silber. Im Fussball duellieren sich um 14 Uhr Schweizer Zeit Schweden und Kanada. Wegen der heissen Temperaturen wurde die Partie von 11 Uhr Ortszeit um 10 Stunden nach hinten verschoben. Das «Tre-Kronor»-Team möchte dabei ein Déjà-vu um jeden Preis verhindern, scheiterte es vor 5 Jahren in Rio doch im Endspiel mit 1:2 an Deutschland. Im Landhockey stehen sich die Niederlande und Argentinien im Final gegenüber.

Leichtathletik: Zündet die Sprintstaffel das erhoffte Schlussfeuerwerk?

Chapeau, wenn sie seit dem 1. Programmpunkt am 14. Olympia-Tag durchhalten. Geschlagene 16 Stunden nach den ersten Metern, die die Geher zurückgelegt haben, kommt es nämlich in Tokio zur vorletzten Tages-Entscheidung im Stadionrund. Der Schweizer Sportfan schaut mit gebanntem Blick hin: Über 4x100 m möchte die Schweizer Frauen-Staffel den 4. Rang von vor 2 Jahren bei der WM im ebenfalls brütenden Doha toppen und sich in die Medaillenränge katapultieren.