Das läuft am Mittwoch in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Mittwoch 01:40 Rudern Vierer ohne M, B-Final

Jacot/Kessler/Schürch/Gulich 02:00 Badminton Einzel F, Vorrunde

Jaquet vs. Nguyen

02:00 Beachvolleyball Gruppenphase M

Heidrich/Gerson vs. Gibb/Bourne

02:30 Rudern Doppelzweier M, Final

Delarze/Röösli 03:00 Beachvolleyball Gruppenphase F

Hüberli/Betschart vs. Ishii/Murakami

03:49 Schwimmen 200 m Schmetterling M, Final

04:30 Rad Zeitfahren F

Reusser 04:40 Rudern Leichtgewichts-Doppelzweier F,

Halbfinal

Merz/Rol 05:05 Segeln Windsurfen RS:X M, 7./8./9. Wettfahrt

Sanz Lanz

05:05 Segeln 49er M, 4./5./6. Wettfahrt Cujean/Schneiter 05:26 Schwimmen 4*200 m Freistil M, Final Djakovic/Liess/Ponti/Mityukov

05:50 / 08:00

Kanu Slalom, Canadier Einer F, Vorläufe

Marx 06:00 Tennis Einzel F, Viertelfinal

Pawljutschenkowa vs. Bencic

06:50 / 09:00

Kanu Slalom, Kajak Einer M, Vorläufe Dougoud 07:00

Rad Zeitfahren M

Küng

07:50 Segeln 470er F, 1./2. Wettfahrt

Fahrni/Siegenthaler 08:00 Tennis Djokovic - Davidovich, Achtelfinal

10:30 Tennis Doppel F, Viertelfinal

Perez/Stosur vs. Bencic/Golubic

12:10 Schwimmen 100 m Freistil F, Vorlauf

Ugolkova 12:15 Kunstturnen

Mehrkampf M, Final

Gischard, Yusof

12:28 Schwimmen 200 m Rücken M, Vorlauf

Mityukov 12:49 Schwimmen 200 m Rücken F, Vorlauf Mamié 13:00 Fussball Spanien - Argentinien, Vorrunde

13:12 Schwimmen 200 m Lagen M, Vorlauf

Desplanches







Fett = Medaillen-

entscheidungen









Rudern: Es geht um Medaillen und die Vorstufe dazu

Programmpunkt eins aus Schweizer Sicht am 5. Tokio-Tag wird uns noch nicht von den Sitzen reissen. So hofft der Vierer ohne Steuermann im Sea Forest Waterway zunächst im B-Final um einen versöhnlichen Abschluss. Später geht es für das Duo Barnabé Delarze/Roman Röösli ans Eingemachte: Die beiden greifen im Doppelzweier nach den Medaillen. Den Abschluss bildet der Auftritt von Patricia Merz/Frédérique Rol, die sich im leichten Doppelzweier für den Endlauf empfehlen wollen.

Schwimmen: Desplanches macht sich ans Werk

Wir bleiben im Wasser: In seiner Paradedisziplin über 200 m Lagen nimmt Jérémy Desplanches den Wettkampf in Angriff. Aus 6 Vorläufen qualifizieren sich die 16 Schnellsten für die Halbfinals – diese Aufgabe sollte für den Romand noch keine allzu hohe Hürde darstellen. Denn als Europameister von 2018, WM-Zweiter im Jahr darauf und Silbermedaillengewinner bei der EM im Mai in Budapest darf der 26-Jährige ehrgeizige Ansprüche hegen.

Rad: Je ein Trumpf in der Prüfung gegen die Uhr

Inzwischen ist der Asphalt der Schauplatz: Auf und um den Fuji International Speedway werden die olympischen Zeitfahren ausgetragen. Bei den Männern darf man auf den 2 Runden à 22,1 km mit total 850 Höhenmetern Stefan Küng auf dem Zettel haben. Schon vorgängig bolzen die Frauen auf zwei Rädern mächtig Tempo – und dabei will Olympia-Debütantin Marlen Reusser für ein Spitzenresultat sorgen.

Kunstturnen: Nach dem Coup das Dessert

In der Halle findet der Mittwoch aus Schweizer Sicht seinen Abschluss. Und zum Abschluss kommen auch die Sommerspiele für Eddy Yusof und Benjamin Gischard. Ihre Leistung in Tokio war bislang überragend und gipfelte am Montag im bemerkenswerten 6. Rang für die STV-Riege im Team-Final. Beide dürfen sich im Rahmen der Mehrkampf-Entscheidung nochmals auf der grossen Bühne präsentieren und haben dabei überhaupt nichts zu verlieren.