Altbewährtes oder Neumodisches: Die Schweiz stellt am Mittwoch am 12. Wettkampftag in Tokio in beiden Sparten Vertretungen.

Das läuft am Mittwoch in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Mittwoch 23:30 (Dienstag)

Schwimmen Open Water F, 10 km

00:30

Golf Frauen, 1. Tag

Métraux, Valenzuela

04:00 Leichtathletik 110 m Hürden M, Halbfinal

Joseph

04:30 Ringen Freistil bis 86 kg M, Achtelfinal

Reichmuth 04:30 Leichtathletik 400 m Hürden F

05:30 Skateboard Park F

08:37 Segeln 470er M, Medal Race 08:37 Segeln 470er F, Medal Race

Fahrni/Siegenthaler 10:00 / 11:00 / 14:10

Sportklettern Qualifikation F, je in Speed / Bouldern / Lead

Klingler 10:45 Rad, Bahn

Team-Verfolgung M

(Froidevaux/Schmid/Thièry/Bissegger) 11:06 Rad, Bahn Team-Verfolgung M, um Gold

12:00 Springreiten Einzel, Final-Umgang

Fuchs, Mändli 12:30 Synchronschwimmen Duett, Kür-Final

13:00 Leichtathletik 3000 m Steeple F

13:15

Leichtathletik Hammerwerfen M



14:05 Leichtathletik 800 m M

14:55 Leichtathletik 200 m M

Springreiten: 2 Schweizer Eisen im Feuer

Nur eine Medaille genügt den hohen Ansprüchen der erfolgsverwöhnten Schweizer Equipe. Die Basis dafür ist – zumindest teilweise – gelegt. Denn nach einem ersten Aufgalopp können nun am Mittwoch im finalen Einzel-Umgang mit den Top 30 Martin Fuchs und Beat Mändli effektiv auf ein Top-Ergebnis schielen. Steve Guerdat, der Olympia-Sieger von 2012, leistete sich dagegen einen Abwurf und ist im Final nicht mehr dabei.

Ringen: Wie packt Reichmuth an?

Fabienne Kocher (nebst Karateka Elena Quirici eine von 2 Schweizer Teilnehmerinnen in den olympischen Kampfsportarten) hat uns zu Beginn der Sommerspiele in Tokio mit ihrem starken 5. Rang viel Freude bereitet. Nun greift im Freistil-Ringen (im Limit bis 86 kg) Stefan Reichmuth an. Gut möglich, dass dem Luzerner mit Aussenseiterchancen ein ähnlicher wirkungsvoller Kraftakt gelingt. Der WM-Dritte von 2019 lanciert sein 1. Olympia-Abenteuer mit dem Achtelfinal-Einsatz.

Sportklettern: Öfter mal was Neues für Klingler

Petra Klingler bekommt mit den Olympischen Spielen eine bislang unbekannte sportliche Bühne. Das Sportklettern – es gibt in Tokio eine Endwertung aus den 3 Disziplinen Speed, Bouldern und Lead – ist neu ins olympische Wettkampfprogramm aufgenommen worden. Und die 29-Jährige konnte ihre Vorfreude so richtig auskosten, war sie doch die erste Schweizerin überhaupt, die von Swiss Olympic fix selektioniert worden war.

Golf: Valenzuela nimmt den nächsten Anlauf

Eine Olympia-Kampagne hat Albane Valenzuela ihrer kletternden Teamkollegin voraus. Denn sie schlug schon bei den Sommerspielen vor 5 Jahren am Fusse des Zuckerhuts ab. Damals genoss Golf erstmals seit 116 Jahren Pause wieder olympischen Status, die Frauen wurden zum 1. Mal überhaupt aufgenommen. Die Profispielerin Valenzuela kommt nun im Alter von erst 23 Jahren zum 2. Auftritt und möchte ihren 21. Rang von Rio toppen.

01:14 Video Valenzuela: «Ich stehe erst am Beginn meiner Karriere» Aus Tokyo 2020 Clips vom 03.08.2021. abspielen

Segeln: Noch einmal die Segel hissen für Fahrni/Siegenthaler

Seit 2008 segeln Linda Fahrni und Maja Siegenthaler auf den Regattabahnen dieser Welt. Nun können sie in der letzten olympischen Entscheidung in einem 470er der Frauen – künftig wird nur noch in der Mixed-Konkurrenz gesegelt – einen fulminanten Schlusspunkt setzen. Die beiden verdienten sich dank konstanten Leistungen über die total 10 Quali-Wettfahrten einen Platz im Medal Race. Nach Windsurfer Mateo Sanz Lanz (8.) stellt die Schweiz bei den Regatten auf der Halbinsel Enoshima bereits die 2. Vertretung im Medal Race.