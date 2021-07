Das läuft am Samstag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Samstag 00:30 Triathlon Mixed-Staffel Schweiz (Annen/Salvisberg/Spirig/Studer)

02:34

Reiten

Concours Complet

Dressur, 2. Tag

Godel

02:00 Leichtathletik 400 m Hürden F, Vorlauf

Giger, Sprunger

03:10 BMX

Freestyle F, Vorrunde

Ducarroz 03:30 Schwimmen 100 m Schmetterling M, Final

Ponti ab 03:37

Schwimmen Je Finals in 200 m Rücken, 800 m Freistil, 4x100 m Lagen



03:45 Leichtathletik 100 m Hürden F, Vorlauf D. Kambundji

05:00 Schiessen, Gewehr

50-m-Dreistellungsmatch F,

Qualifikation

Christen 05:05 Segeln 49er M, 10./11./12. Wettfahrt Schneiter/Cujean 08:00 Wasserspringen 3 m F, Halbfinal

Heimberg 08:33 Segeln Windsurfen RS:X, M, Medal Race

Sanz Lanz

09:00 Schiessen, Gewehr 50-m-Dreistellungsmatch F,

Final ev. Christen 11:00 Badminton Doppel M, Final



12:00 (ca.)

Tennis Einzel F, Final

Bencic vs. Vondrousova (3. Spiel des Tages)

12:15 Leichtathletik 100 m F, Halbfinal

M. Kambundji, Del Ponte

12:45 Leichtathletik 100 m M, Vorlauf Wicki 13:15 Leichtathletik Diskuswerfen M



13:50 Leichtathletik 800 m F, Halbfinal

Hoffmann

14:35

Leichtathletik 4x400 m Mixed



14:50 Leichtathletik 100 m F, Frauen

ev. M. Kambundj, Del Ponte







Fett = Medaillen-

entscheidungen









Schwimmen: Verblüfft Ponti auch im Final?

Die erste Medaillenchance für die Schweiz hat in der Nacht auf Samstag Noè Ponti. Der 20-Jährige sorgte mit seiner Finalqualifikation über 100 m Schmetterling und einem neuen Schweizer Rekord für Furore. Der Youngster verblüffte mit der drittschnellsten Zeit aller Athleten. Sollte dem Tessiner im Final eine ähnliche Leistung gelingen, könnte eine Medaille durchaus im Rahmen des Möglichen liegen.

00:25 Video Ponti mit Exploit in den Olympia-Final Aus Tokyo 2020 Clips vom 30.07.2021. abspielen

Schiessen: Medaille Nummer 2 für Christen?

Eine Medaille hat Nina Christen an diesen Olympischen Spielen schon im Gepäck. Nach Bronze im 10 m Luftgewehr steht am Samstag ihre eigentliche Paradedisziplin auf dem Programm. Im 50-m-Dreistellungsmatch gehört die Nidwaldnerin zu den Mitfavoritinnen.

Tennis: Welche Medaille holt Bencic?

Dass es für die Schweiz eine weitere Medaille gibt, ist bereits klar. Die Frage ist nur: Holt Belinda Bencic im Tennis-Final Gold oder Silber? Dank einem nervenaufreibenden 3-Satz-Sieg gegen Elena Rybakina qualifizierte sich die Ostschweizerin für das Endspiel. In diesem heisst die Gegnerin am Samstagmorgen Marketa Vondrousova.

Wasserspringen: Heimberg will in den Final

Michelle Heimberg erreichte vom 3-m-Sprungbrett mit 289,95 Punkten souverän den Halbfinal. Im 4. Umgang war sie sogar die Drittbeste aller Springerinnen. Durchaus eine gute Ausgangslage also für die 21-jährige Aargauerin, sich für den Final der 12 besten Springerinnen am Sonntag zu qualifizieren.

00:28 Video Heimberg souverän im Halbfinal Aus Tokyo 2020 Clips vom 30.07.2021. abspielen

Segeln: Sanz Lanz auf Diplom-Kurs

Windsurfer Mateo Sanz Lanz qualifizierte sich für das Medal Race der 10 besten Athleten. Nach 5 Wettkampftagen und 12 Rennen belegt der spanisch-schweizerische Doppelbürger den 8. Rang. In den Kampf um die Medaillen kann der 27-Jährige zwar nicht mehr eingreifen, mit einem olympischen Diplom darf er aber liebäugeln.

01:00 Video Sanz Lanz: «Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit meinem Auftritt» Aus Tokyo 2020 Clips vom 30.07.2021. abspielen

Leichtathletik: Die Frauen blasen über 100 m zum Angriff

Es war ein regelrechtes Feuerwerk, das Ajla Del Ponte und Mujinga Kambundji in den Vorläufen über 100 m zündeten. Erst egalisierte Kambundji ihren eigenen Schweizer Rekord von 10,95 Sekunden. Kurz darauf unterbot Del Ponte diesen mit einem Wahnsinns-Lauf in 10,91 Sekunden. Somit gehen die Schweizerinnen mit ordentlich Selbstvertrauen in den Halbfinal – und vielleicht gar in den Final.