Das läuft am Sonntag in Tokio

Die Schweizer Einsätze am Sonntag 02:00 Schiessen Luftpistole 10 m F, Qualifikation

Diethelm Gerber 02:30 Fechten Degen Einzel M, 1. Runde

Heinzer, Niggeler, Steffen 03:30 Rudern Leichtgewichts-Doppelzweier F, Hoffnungslauf

Merz/Rol 04:00 Rudern Skiff F, Viertelfinal

Gmelin 04:00 Tennis Doppel F, 1. Runde

Bencic/Golubic vs. Aoyama/Ena Shibahara

(Zeitplan liegt noch nicht vor)

04:15 Schiessen Luftpistole 10 m F

ev. Diethelm Gerber

05:00 Judo Bis 52 kg F, Start mit 1/16-Finals

Kocher 05:05 Segeln Laser Radial, 1./2./3. Wettfahrt Jayet 05:05 Segeln Windsurfen RS:X, 1./2./3. Wettfahrt Sanz Lanz

05:40 Rudern Doppelzweier M, Halbfinal

Delarze/Röösli 06:00 Rad Strassenrennen F

Reusser

06:10 Rudern Vierer ohne M, Hoffnungslauf

Gulich/Schürch/Jacquot/Kessler 06:00 / 08:05

Kanu Slalom, Canadier-Einer M, Vorläufe Koechlin 06:50 / 08:55

Kanu Slalom, Kajak-Einer F, Vorläufe Brändle 07:00 Tischtennis Vorrunde F

Moret

10:00 Beachvolleyball Vorrunde Gruppe C M

Heidrich/Gerson vs. Tijan/Younousse 10:05 Kunstturnen Qualifikation F

Steingruber 11:50 Judo Bis 52 kg F

ev. Kocher

12:24 Schwimmen 200 m Crawl M, Vorlauf

Djakovic 12:30 Dressurreiten Grand Prix, 2. Tag Wettstein 12:55 Schwimmen 100 m Brust F, Vorlauf

Mamié 13:35 Schwimmen 4*100 m Crawl M, Vorlauf

Liess/Mityukov/Ponti/Djakovic 14:15 Fechten Degen Einzel M

ev. Heinzer, Niggeler, Steffen









Fett = Medaillen-

entscheidungen









Fechten: Ein Trio mit Ambitionen greift an

40 Stunden nach seinem vielbeachteten Auftritt als Co-Fahnenträger bei der Eröffnungszeremonie muss sich Max Heinzer wieder auf seine Kernkompetenz konzentrieren. Die Schweizer Degenfechter sind seit dem Gold-Coup von Marcel Fischer 2004 in Athen stets mit hohen Erwartungen angetreten, dabei aber vieles schuldig geblieben. Nun nimmt Heinzer zusammen mit Routinier Benjamin Steffen (39) und dem 10 Jahre jüngeren Michele Niggeler den nächsten Anlauf: Im Einzel winkt die erste von zwei Chancen auf Edelmetall.

Schiessen: Gerber Diethelm will nachlegen

Vor 5 Jahren brach die Thurgauer Pistolenschützin mit ihrer Bronzemedaille am 4. Wettkampftag den Bann für ihre Nation. Dank Teamkollegin Nina Christen taucht die Schweiz bereits nach der allerersten Entscheidung in Tokio im Medaillenspiegel auf. Nun will Heidi Diethelm Gerber mit der Luftpistole über die 10-m-Distanz nacheifern – und zwar in zweifacher Hinsicht: Sie möchte die Gunst der Stunde bei den Schützen ausnützen und in ihrem letzten Karriere-Jahr eine 2. persönliche Olympia-Medaille erobern.

Kunstturnen: Fragezeichen bei Steingruber

Wie Gerber Diethelm kehrte auch Giulia Steingruber 2016 von Rio mit einer Auszeichnung im Gepäck nach Hause. Ihre Bronze am Sprung hatte für ihre Sportart historischen Charakter. Im Alter von mittlerweile 27 Jahren möchte die Ostschweizerin wieder dabei sein, wenn in der Qualifikation der Kunstturnerinnen die Positionen bezogen werden. Allerdings musste Steingruber zuletzt mehrere Verletzungen einstecken, weshalb es ungewiss ist, wie es um ihre körperliche Fitness steht.

Rad, Strasse: Reusser allein auf weiter Flur

Die Schweizer Farben im Frauen-Strassenrennen werden einzig von Marlen Reusser vertreten. Nach einer Blitzkarriere kommt die Bernerin im Alter von knapp 30 Jahren zu ihrer Feuertaufe bei Olympia. Mehr Chancen rechnet sie sich als Zweite der WM und EM aber im Zeitfahren aus.