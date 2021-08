Das läuft am Sonntag in Tokio

Schweizer Einsätze & internationale Highlights am Sonntag 00:30 Golf Schlussrunde M

00:45 Reiten

Concours Complet Geländeritt (Team & Einzel)

Godel, Johner, Vogg

03:10 BMX Freestyle F, Final

Ducarroz ab 03:30 Schwimmen Je Finals in 50 m Freistil M/F, 1500 m Freistil M, 4x100 m Lagenstaffel M/F



03:53 Leichtathletik 400 m M, Vorlauf

Petrucciani 03:35 Leichtathletik Kugelstossen F, Final



04:20 BMX

Freestyle M, Final

05:05 Segeln 470er F, 7./8. Wettfahrt

Fahrni/Siegenthaler 08:00 Tennis Doppel F, Final

Bencic/Golubic vs. Krejcikova/Siniakova

08:00 Wasserspringen 3-Meter-Brett F, Final Heimberg ab 10:00 Kunstturnen Je Einzelfinals Boden M, Sprung F, Pauschenpferd M, Stufenbarren F

10:00 (ca.)

Tennis Einzel M, Final



11:00

Beachvolleyball Achtelfinal F

Hüberli/Betschart vs.

Heidrich/Vergé-Dépré

12:10 Leichtathletik Hochsprung M, Final

12:50 Fechten

Florett Team M



13:15 Leichtathletik

Dreisprung F, Final

14:30 Badminton Einzel F, Final



14:50 Leichtathletik

100 m M, Final











Beachvolleyball: Schweizer Duell im Achtelfinal

Die gute Nachricht lautet, dass ein Schweizer Beachvolleyball-Duo bei den Frauen sicher im Viertelfinal steht. Die Kehrseite der Medaille: Weil es bereits im Achtelfinal zum Direktduell zwischen Nina Betschart/Tanja Hüberli und Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré kommt, scheidet ein Schweizer Gespann sicher aus. Bei den Männern sind nach dem Out von Mirco Gerson und Adrian Heidrich keine Schweizer mehr im Turnier vertreten.

BMX Freestyle: Brilliert Ducarroz weiter?

Die einzige Schweizerin im BMX-Freestyle-Final, Nikita Ducarroz, lebt in den USA und hat einen besonderen Werdegang hinter sich: Wegen einer Angststörung hat sie sich als 14-Jährige dem BMX-Sport verschrieben – erfolgreich. «Mein Ziel hier ist definitiv, mit einer Medaille zurückzukehren», sagt sie nun. Dass diese Aussage nicht übertrieben ist, zeigte sie nicht zuletzt in der Vorrunde, in der die Startpositionen für den Final ausgefahren wurden. Die 24-Jährige landete auf dem 3. Platz und hat sich im Kampf um die vordersten Plätze in Stellung gebracht.

Tennis: Doppelt Bencic im Doppel nach?

Im Tennis-Einzel sicherte sich Belinda Bencic am Samstag durch einen Final-Sieg über Marketa Vondrousova bereits die Goldmedaille. An der Seite von Doppelpartnerin Viktorija Golubic bietet sich der Ostschweizerin am Sonntag die Chance, ein zweites Mal zu jubeln. Gegen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova wird ein Sieg alles andere als ein Spaziergang, sind die Tschechinnen doch als Nummer 1 des Turniers gesetzt.

Wasserspringen: Überrascht Heimberg vom 3-Meter-Brett?

Michelle Heimberg ist die Schweizer Hoffnung vom 3-Meter-Brett. Die 21-jährige Aargauerin hat erst im Mai bei den Schwimm-Europameisterschaften die Silbermedaille gewonnen – allerdings vom 1-Meter-Brett. Dass sie es auch vom 3-Meter-Brett kann, bewies sie 2017 mit dem zweiten Platz bei den Europameisterschaften in Kiew. Den Final erreichte sie am Samstag als 12. gerade noch. Ob sie Medaillenchancen hat? Heimberg jedenfalls meinte im Vorfeld: «Träumen ist erlaubt.»