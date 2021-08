Nein, Liebe auf den ersten Blick war es nicht. Als ich vor fünf Jahren zum ersten Mal nach Tokio kam, war ich vor allem überfordert: von der Grösse der Gebäude, den unglaublichen Menschenmassen, den Lichtern, den Geräuschen.

Doch nach und nach entfaltete sich für mich die Faszination für diese Stadt und ihre Menschen. Heute vermisse ich Tokio sehr, wenn ich – wie die letzten eineinhalb Jahre wegen Corona – nicht ab und zu hier sein kann.

Für meine Olympia-Rubrik «Konbanwa Patorikku-san» («Guten Abend, Patrick») ziehe ich während zwei Wochen durch die Stadt, tauche ein in verschiedenste Lebenswelten und befrage Menschen zur japanischen Kultur und zur Seele der Stadt.

Folge 16: Im ersten Digital-Museum der Welt

In den 1960er bis -80er Jahren war Japan bekannt als das technologisch führende Land der Welt. Seither hörte man in dieser Beziehung nicht mehr viel von Japan; China und Südkorea überflügelten ihr Nachbarland. Vor allem die Digitalisierung schien an Japan vorbeizuziehen. Seit drei Jahren allerdings sorgt Tokio mit dem ersten digitalen Museum der Welt, dem TeamLab Borderless, weltweit für Furore. Bereits im ersten Jahr seines Bestehens strömten zweieinhalb Millionen Menschen in die farbenfrohe und interaktive Welt dieser einzigartigen Ausstellung.

Impressionen aus diesem Museum sehen Sie im oben eingebetteten Video.

Folge 15: Asahi will Sumo-Ringer werden

05:34 Video Patrick Rohr und der grosse Traum von Asahi Aus Tokyo konpakuto vom 06.08.2021. abspielen

Folge 14: Wenn im Café der Roboter serviert

05:22 Video Patrick Rohr lässt sich von Robotern bedienen Aus Tokyo konpakuto vom 05.08.2021. abspielen

Folge 13: J-Pop – die Kunst der schrägen Töne

04:46 Video Patrick Rohr lauscht dem J-Pop Aus Tokyo konpakuto vom 04.08.2021. abspielen

Folge 12: Sumoringer als Kunstobjekt

04:42 Video Patrick Rohr zu Gast beim Kunstmaler Aus Tokyo konpakuto vom 03.08.2021. abspielen

Folge 11: Faszination Buchweizennudeln

04:28 Video Patrick Rohrs Tagebuch: Wie macht und isst man Soba? Aus Tokyo konpakuto vom 02.08.2021. abspielen

Folge 10: Das Feuerritual im buddhistischen Tempel

05:38 Video Patrick Rohr zu Besuch in einem japanischen Tempel Aus Tokyo konpakuto vom 01.08.2021. abspielen

Folge 9: Eintauchen in die japanische Badekultur

05:25 Video Patrick Rohr taucht in die japanische Badekultur ein Aus Tokyo konpakuto vom 31.07.2021. abspielen

Folge 8: Bei jung und alt beliebt – der Kimono

05:33 Video Patrick Rohr zu Gast beim Kimono-Schneider Aus Tokyo konpakuto vom 30.07.2021. abspielen

Folge 7: Tattoos sind in Japan nicht gern gesehen

04:55 Video Patrick Rohrs Begegnung mit Künstlern, die ausgeschlossen sind Aus Tokyo konpakuto vom 29.07.2021. abspielen

Folge 6: Koch-Lektion beim Sushi-Chef

05:12 Video Das Geheimnis des Sushi-Machens Aus Tokyo konpakuto vom 28.07.2021. abspielen

Folge 5: Das Mega-Fundbüro von Tokio

04:52 Video Patrick Rohr im riesigen Fundbüro Aus Tokyo konpakuto vom 27.07.2021. abspielen

Folge 4: In der Benimmschule

04:43 Video Die grössten Fettnäpfe im Umgang mit Japanern Aus Tokyo konpakuto vom 26.07.2021. abspielen

Folge 3: Das Modebewusstsein der Japaner

04:53 Video Die Modemädchen von Harajuku Aus Tokyo konpakuto vom 25.07.2021. abspielen

Folge 2: Die Schulbank drücken

06:15 Video Drei Alphabete – Vokabeln büffeln Aus Tokyo konpakuto vom 24.07.2021. abspielen

Folge 1: Auf Beizentour

05:27 Video «Izakaya» – Die japanische Beizenkultur Aus Tokyo 2020 Clips vom 23.07.2021. abspielen

Patrick Rohr Dokumentarfotograf und Japan-Experte Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der freie Journalist und Reportage-Fotograf arbeitete von 1992 bis 2007 als Moderator und Redaktor bei Schweizer Radio und Fernsehen, unter anderem für «Schweiz aktuell», «Arena» und «Quer». Zudem erkundete er 2017 in der dreiteiligen «DOK»-Serie «Fokus Japan – Unterwegs mit Patrick Rohr» für das SRF-Publikum die verschiedenen Lebens- und Arbeitswelten Japans.