110 m Hürden: Joseph mit Ausrufezeichen

Jason Joseph hat im Vorlauf über 110 m Hürden bei den Olympischen Spielen in Tokio überzeugt. Der Basler wurde in seinem Heat in 13,31 Sekunden Zweiter und stellte damit eine neue Saisonbestleistung auf. Auf den eigenen Schweizer Rekord fehlten dem 22-Jährigen lediglich 2 Hundertstel. Der Halbfinal findet am Mittwoch (4 Uhr) und der Final am Donnerstag (4:55 Uhr) statt.

Joseph: «13,31 nehme ich mit so einem Lauf»

200 m: Kein Final für Reais

Für Sprinter William Reais bedeutete der Halbfinal über 200 m Endstation. In einem stark besetzten Heat kam der Bündner als Fünfter ins Ziel. Seine 20,44 Sekunden bedeuteten Saisonbestleistung, ganz zufrieden war Reais aber nicht. Der U23-Europameister hatte in Tokio über die halbe Bahnrunde seine persönliche Bestzeit von 20,24 angepeilt, verpasste diese allerdings um zwei Zehntel. Mitfavorit Andre De Grasse aus Kanada lief mit 19,73 Sekunden die schnellste Zeit in diesem Jahr.

Der Halbfinal von Reais über 200 m
Reais: «Man möchte immer schneller laufen»

5000 m: Raess verpasst den 5000-m-Final

Jonas Raess hat es nicht geschafft, sich für den 5000-m-Final zu qualifizieren. Der 27-Jährige wurde in seinem Vorlauf in 13:43,52 Minuten 11., nur die ersten 5 kamen eine Runde weiter. Weil sein Vorlauf nicht allzu schnell war, hatte Raess auch keine Chance, über die Zeit noch ein Finalticket zu buchen. Am Ende resultierte der 24. Platz.