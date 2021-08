Legende: Wurden ihrer Favoritenrolle gerecht Die Basketballerinnen von Team USA. Keystone

Die USA sind im Frauen-Basketball noch 2 Siege von der 7. Olympia-Goldmedaille in Folge entfernt.

Im Handball-Turnier der Frauen steht Norwegen im Halbfinal.

Die niederländischen Hockeyanerinnen bestreiten zum 5. Mal in Folge das Endspiel.

Basketball: USA weiter nicht zu schlagen

Die amerikanischen Basketballerinnen sind weiter auf Kurs. Das Team um Fahnenträgerin Sue Bird eliminierte im Viertelfinal Australien problemlos mit 79:55. Breanna Stewart erzielte dabei 23 Punkte, 20 davon bereits in der ersten Spielhälfte. Die USA sind bei Olympischen Spielen seit 53 Partien ungeschlagen und haben die letzten 6 Olympia-Goldmedaillen gewonnen. Am Freitag treffen die Amerikanerinnen im Halbfinal auf Serbien. Um den zweiten Finalplatz kämpfen Japan und Frankreich.

Handball: Norwegen steht im Halbfinal

Die Handballerinnen aus Norwegen haben beim Olympia-Turnier die Runde der letzten 4 erreicht. Die Norwegerinnen setzten sich im Viertelfinal mit 26:22 gegen Ungarn durch. Im Halbfinal kommt es zum Duell mit dem russischen Team, das 32:26 gegen Montenegro gewann. Im zweiten Halbfinal trifft Schweden auf Frankreich.

Hockey: Die Niederlande im Endspiel

Das niederländische Frauen-Team steht im Hockey zum 5. Mal in Folge im Endspiel. Die Niederländerinnen kamen im Halbfinal zu einem souveränen 5:1-Erfolg gegen Grossbritannien. Vor 5 Jahren in Rio de Janeiro holten die Niederlande Silber, 2008 in Peking und 2012 in London Gold. Im Final messen sich die Hockeyanerinnen mit Argentinien.