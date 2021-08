US-Basketballer ziehen in den Final ein

Team-Sportarten in Tokio

Der erste Finalist im olympischen Basketball-Turnier der Männer heisst wie erwartet USA.

Bei den Volleyballern haben die Russen den nächsten Schritt in Richtung Gold getätigt.

Basketball: Die USA stehen im Endspiel

Im 20. Basketball-Turnier bei Olympia greifen die amerikanischen Männer nach dem bereits 16. Titel. Das Team um Superstar Kevin Durant von den Brooklyn Nets schlug im Halbfinal die Equipe aus Australien mit 97:78. Die USA taten sich gegen die «Aussies» aber lange Zeit schwer. Zur Pause lag der Aussenseiter noch mit 3 Punkten in Führung (45:42), nach rund 15 Minuten hatte die Differenz gar 15 Zähler betragen (41:26). Das lag unter anderem daran, dass die USA von den ersten 9 Dreipunkteversuchen keinen einzigen versenkten. Angeführt von Durant (23 Punkte) drehten die NBA-Stars in der 2. Hälfte jedoch auf und fuhren einen letztlich souveränen Erfolg ein. Gegner im Final wird entweder Slowenien mit Luka Doncic oder Frankreich sein.

Volleyball: Russische Revanche an Brasilien

Das russische Männer-Volleyballteam ist gegen Brasilien dank einem 18:25, 25:21, 26:24, 25:23-Sieg ins Endspiel eingezogen. Bei den letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatten die Brasilianer (ebenfalls im Halbfinal) das bessere Ende für sich behalten. Die Revanche in Tokio mussten sich die Russen hart erkämpfen: Im 3. Satz lagen sie mit 8 Punkten Rückstand im Hintertreffen, ehe sie den Spiess umdrehten und den Erfolg in einem engen 4. Durchgang fixierten. Das zweite Final-Ticket werden Frankreich und Argentinien untereinander ausmachen.