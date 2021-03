Am 24. März 2020 beschloss das IOC, Olympia 2020 um ein Jahr zu verschieben. Doch auch heute hängen noch dunkle Wolken über Tokio.

Was meinen Sie – Olympia ja oder nein?

Legende: Im Banne der Ringe und der Masken Wie meistert Olympia Corona? Keystone

Es war ein noch nie dagewesener Schritt: Am 24. März 2020 mussten das IOC und das japanische OK vor Corona kapitulieren und die Sommerspiele in Tokio verschieben.

Doch 365 Tage später sind die Sorgen geblieben. Die Pandemie ist – auch wenn in einem anderen Stadium – noch immer allgegenwärtig. Die Zustimmung in der japanischen Bevölkerung ist auf einem Allzeit-Tief.

Unzählige Fragen sind 4 Monate vor dem geplanten Beginn der Spiele, an denen nur japanische Fans zugelassen sind, ungeklärt. Etwa: Wie und wie oft werden Corona-Tests durchgeführt? Wann und wo finden die Quali-Events statt?

Sollen die Sommerspiele 2021 in Tokio stattfinden? Ja, die Spiele können und sollen stattfinden. Nein, die Lage ist viel zu unsicher. Ich weiss es nicht.

Und freilich die Frage aller Fragen: Finden die Spiele 2021 überhaupt statt?

Dieser Entscheid steht nämlich noch aus. Vor einem Jahr hatte das IOC keine andere Wahl, als Olympia zu verschieben. 2021 schaut die Sache anders aus, die Wolken über Tokio sind nicht mehr ganz so dunkel wie noch 2020. Dunkel sind sie gleichwohl noch.

Gute Vorzeichen sind darum etwas anderes, und das IOC wird in den nächsten Wochen eine verbindliche Entscheidung fällen müssen.