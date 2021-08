Hansle Parchment zeigte sich nach dem grössten Triumph seiner Karriere dankbar. Einige Tage nachdem er überraschend Olympia-Gold über 110 m Hürden gewonnen hatte, publizierte er auf Social Media ein Video, das eine schöne Geschichte offenbarte.

Sie gab mir tatsächlich etwas Geld, damit ich ein Taxi nehmen konnte.

Der Jamaikaner hätte beinahe den Final verpasst, da er den falschen Bus genommen hatte und statt im Olympiastadion, wo die Leichtathletikbewerbe stattfanden, an einer anderen Wettkampfstätte landete. Da die offiziellen Tokyo 2020-Autos alle ausgebucht waren, geriet er in Zeitnot.

Da sah er eine Freiwillige, die er im Video (siehe oben) mit Tiana ansprach. «Ich flehte sie an, doch sie durfte natürlich nicht viel machen. Aber sie gab mir tatsächlich etwas Geld, damit ich ein Taxi nehmen konnte», so Parchment. Nur so habe er es rechtzeitig zum Aufwärmen vor dem Final ins richtige Stadion geschafft – und lief dort zum Sieg.

Trip in die Karibik winkt

Weil er der Freiwilligen seine Dankbarkeit zeigen wollte, suchte der Jamaikaner sie – und spürte Tiana auf. Er gab ihr das Geld für das Taxi zurück, zeigte ihr seine Goldmedaille und überreichte ihr ein Shirt. Und mehr noch: Wie der jamaikanische Tourismusminister Edmund Bartlett dem Sunday Gleaner gegenüber sagte, soll die Helferin nun auf die Karibikinsel eingeladen werden.