Malaika Mihambo erobert als erste Deutsche seit 21 Jahren Olympia-Gold im Weitsprung.

Hier erfahren Sie alles zum 400-m-Hürden-Weltrekord, den Karsten Warholm regelrecht pulverisiert hat.

Dienstags ab 12:10 Uhr fallen in Tokio weitere Leichtathletik-Entscheidungen im Männer-Stabhochsprung und bei den Frauen über 200 m & 800 m sowie im Hammerwerfen (live bei SRF).

Der georgische Kugelstosser Benik Abramjan ist positiv auf Steroide getestet worden.

Weitsprung, Frauen: Mihambo mit der goldenen Punktlandung

Das Drama in der Sandgrube erlebte am Dienstag im Frauen-Wettkampf seinen 2. Akt. Wie bei den Männern am Vortag spitzte sich auch beim weiblichen Geschlecht die Entscheidung zu. Im Krimi – der auch eine Hitzeschlacht bei 36 Grad Celsius war – gelang letztlich Weltmeisterin Malaika Mihambo mit dem letzten Versuch auf exakt 7,0 m der weiteste Sprung. Vor diesem Schluss-Feuerwerk hatte sie mit 6,95 m an 3. Position gelegen. Rang 2 sicherte sich die bis zum 5. Durchgang führende London-Olympiasiegerin Brittney Reese (USA/6,97 m) vor der Weltjahresbesten Ese Brume (NGR/6,97 mit der schlechteren zweitbesten Weite).

2016 in Rio hatte Mihambo bei ihrer Olympia-Premiere als Vierte eine Medaille noch knapp verpasst. Nun machte sich die 27-Jährige zur vierten deutschen Olympiasiegerin im Weitsprung seit 1948. Zuletzt hatte sich Heike Drechsler 1992 und 2000 in die olympische Siegerliste eingetragen.

Kugelstossen, Männer: Abramjan liefert positiven Dopingtest ab

Dopingfall bei den Kugelstossern: Der georgische Athlet Benik Abramjan ist in Tokio positiv auf Steroide getestet worden. Abramjan wurde vorläufig vom Wettkampf ausgeschlossen und verpasst damit die olympischen Kugelstosswettbewerbe. Der Test wurde am vergangenen Samstag ausserhalb des Wettkampfes durchgeführt.