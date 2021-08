Legende: Belinda Bencic Die Olympiasiegerin will die nächsten paar Tage durchschnaufen können. Keystone

Tennis: Bencic lässt Montreal aus

Die in die Schweiz zurückgekehrte Belinda Bencic (WTA 12) gönnt sich nach ihrem Mammutprogramm in Tokio ein paar Tage Pause. So gab die Einzel-Olympiasiegerin und Silbergewinnerin der Doppel-Konkurrenz (zusammen mit Viktorija Golubic) ihren Verzicht für Montreal bekannt. Das kommende Woche stattfindende Turnier in der kanadischen Metropole markiert die Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 30. August). Neben Bencic fehlen in Montreal French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE/WTA 11) sowie die Japanerin Naomi Osaka (WTA 2) und die Polin Iga Swiatek (WTA 8), die alle drei ebenfalls bei den Sommerspielen engagiert gewesen waren.

02:36 Video Bencic sichert sich Olympia-Gold im Einzel Aus Tokyo 2020 Clips vom 31.07.2021. abspielen

BMX: Fields macht Fortschritte

Rio-Olympiasieger Connor Fields wird nach seinem schweren Sturz bei den BMX-Rennen in Tokio am Donnerstag aus dem Spital entlassen. Der 28-jährige Amerikaner sei auf dem «Weg der Besserung», teilte der US-Verband mit. Fields, der zu den Stars der Szene gehört, war bei den Olympischen Spielen in seinem 3. Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start schwer gestürzt und hatte eine Gehirnblutung erlitten. Nach einer Nacht auf der Intensivstation hatte er verlegt werden können. Fields werde nun nach Hause fliegen und die Rehabilitation beginnen, schrieb der Verband weiter.