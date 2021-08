Bild 6 / 12

Legende: Der Affront Die belarussische Sprinterin Kristina Timanowskaja wurde nach Kritik an den eigenen Trainern gegen den eigenen Willen zum Flughafen von Tokio gebracht, um sie zurück ins Heimatland zu überführen. Timanowskaja wandte sich an die Öffentlichkeit und soll jetzt Asyl in Polen erhalten. Reuters