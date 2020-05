Legende: Im 100er-Klub Seraina Ulber wird am 7. Dezember 2019 beim WM-Spiel gegen Deutschland anlässlich ihres 100. Länderspiels geehrt. Keystone

Unihockey: Ulber beendet Karriere

Seraina Ulber hat ihren Rücktritt vom Spitzensport bekanntgegeben. Die 29-jährige Stürmerin und Captain von Piranha Chur gewann mit den Bündnerinnen 7 Meistertitel. Mit der Schweizer Nationalmannschaft bestritt sie insgesamt 105 Länderspiele und holte 5 WM-Medaillen – die letzte davon im Dezember an der Heim-WM in Neuenburg. Nach einem hochdramatischen Halbfinal-Erfolg gegen Tschechien verlor die Schweiz den Final gegen Topfavorit Schweden erst durch einen Gegentreffer in der Verlängerung.