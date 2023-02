Wie unterscheidet sich «Home» von «Neueste»?

Der Bereich «Home» ist die Startseite der App. Hier kuratieren wir für Sie die relevantesten Inhalte und stellen eine Übersicht über die wichtigsten Nachrichten zusammen. Im Bereich «Neueste» erscheinen alle Artikel in chronologischer Reihenfolge, wie in einem Newsticker. Hier können Sie auch auf eine kompakte Ansicht umstellen.

Wo kann ich die Schriftgrösse anpassen?

Die Schriftgrösse kann über die Einstellungen des Betriebssystems (iOS/Android) angepasst werden und wird dann von der News App automatisch übernommen.

Wo kann ich automatisch abspielende Videos deaktivieren?

Autoplay für Videos kann in im Einstellungsmenü oben rechts («Profil»-Icon) deaktiviert werden.

Gibt es von der SRF News App auch ein Widget?

Ja. Für iOS-Geräte gibt es vier verschiedene Grössen für den Startbildschirm (für alle iPhone-Generationen und iPads) sowie für den Sperrbildschirm (ab iOS 16). Für Android-Geräte gibt es das Widget in unterschiedlichen Grössen. Das Widget kann grösser oder kleiner gezogen werden und lässt sich somit optimal auf Ihrem Startbildschirm integrieren.

Wo finde ich die verschiedenen News-Rubriken?

Die News-Rubriken befinden sich in der Menüleiste «Themen». Sie finden die neuesten Nachrichten aus den einzelnen Rubriken ebenfalls im unteren Bereich der Startseite.

Weshalb gibt es in der SRF News App neuerdings einen Bereich «Regional»?

Im Sinne einer besseren Übersicht auf der SRF News App hat sich SRF entschieden, zusätzlich zur Rubrik «Schweiz» einen Bereich «Regional» zu schaffen auf der ersten Seite der App. Hier werden Inhalte platziert zu Ereignissen, die zwar für die ganze Deutschschweiz von Interesse sind, aber einen stark regionalen Charakter haben.

Wie kann ich Push-Mitteilungen aktivieren oder deaktivieren?

Push-Mitteilungen können Sie unter «Einstellungen» anpassen. Die Einstellungen finden Sie im Menüpunkt oben rechts (»Profil«-Icon).

Wo finde ich die Lesezeichen?

Ihre gespeicherten Lesezeichen finden Sie aber der neuesten Version der App über das «Profil»-Icon oben rechts.

Wo finde ich die Suchfunktion?

Die Suchfunktion finden Sie ab der neuesten Version der App zuoberst in der Menüleiste «Themen», die Sie über den unteren Bereich der Startseite erreichen.

Wo finde ich das Augenzeugen-Formular?

Das Augenzeugen-Formular haben wir aufgrund der geringen Nutzung aus dem Einstellungen-Menü entfernt. Sie finden es neu unter diesem Link: https://www.srf.ch/news/allgemeines/srf-augenzeuge und bei aktuellen Ereignissen prominent verlinkt in Artikeln auf der Startseite.

Wo finde ich das Wetter?

Das Wetter-Widget im Einstellungen-Menü haben wir aufgrund der geringen Nutzung entfernt. Für detaillierte Wetteraussichten empfehlen wir Ihnen, die SRF Meteo App zu installieren (iOS/Android). Das Tageswetter finden Sie auch in unserem Push-Briefing «News am Morgen».

Wo finde ich das TV-Programm?

Das TV-Programm finden Sie in unserer Play SRF App (Android/iOS Appstore) oder auf dem Play SRF Webportal: https://www.srf.ch/play/tv/programm

Wo finde ich eine bestimmte TV- oder Radio-Sendung?

Alle Radio- und TV-Sendungen von SRF finden Sie in unserer Play SRF App (Android/iOS Appstore) zum Nachschauen und Nachhören. Auf Play SRF können Sie beispielsweise die Sendungen auch als “später anschauen” markieren, favorisieren und haben die Möglichkeit, weitere Inhalte zu entdecken.

Wo finde ich Podcasts?

Das grosse Audio-Angebot von SRF entdecken Sie am besten auf unserem «Audio & Podcasts»-Portal, wo Sie unsere Podcasts auch gleich abonnieren können.

Warum spielen Videos/Audios nicht immer ab?

Videos/Audios können aufgrund rechtlicher Einschränkungen oder einer limitierten Internetverbindung teilweise nicht oder nur teilweise genutzt werden. Gewisse Inhalte darf SRF aus rechtlichen Gründen nur zeitlich oder örtlich eingeschränkt zur Verfügung stellen.

Welche Geräte und Betriebssysteme werden unterstützt?

Die SRF News App soll möglichst vielen Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung stehen, kann aber nicht alle Smartphones, Tablets sowie Betriebssysteme unterstützen. SRF orientiert sich bei der App-Entwicklung an den meistverwendeten Geräten und deckt über 95% des Schweizer Marktes ab.

Warum kann ich mit meinem Android-Gerät in der News-App die Kommentarfunktion nicht mehr nutzen?

Derzeit ist es nicht möglich, auf der Android-Version unserer News App zu kommentieren oder die Kommentare anzuzeigen. Grund dafür sind rechtliche Probleme bezüglich der Handhabung von User Generated Content (UGC) auf unseren eigenen digitalen Plattformen. Wir sind derzeit damit beschäftigt, mit Google eine Lösung zu finden und sind zuversichtlich, dass wir die Kommentarfunktion baldmöglichst wieder überall anbieten können.

In der Zwischenzeit können Sie weiterhin via Browser auf www.srf.ch/news an den «Debatten des Tages» teilnehmen.

Warum kann ich mich zum Kommentieren nicht mehr mit Social Media Logins anmelden?

Die Social Logins stehen vorübergehend in der News App Version 7.0 aufgrund einer technischen Systemumstellung nicht zur Verfügung. Alternativ können Sie sich mit Ihrer Email-Adresse registrieren oder wie gewohnt im Browser anmelden, um Kommentare zu schreiben.

Antwort nicht gefunden? Oder haben Sie zusätzliche Anmerkungen oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns!

Bitte nutzen Sie die Option «Feedback» im Einstellungsmenü oben rechts («Profil»-Icon) und geben Sie an, ob es um die Funktionsweise und Anregungen zur Weiterentwicklung der SRF News App oder ob es um inhaltliches Feedback geht.