Der Europäische Filmpreis feierte gestern seine 37. Ausgabe und wurde erstmals in der Schweiz verliehen. Deshalb haben wir eine spannende Auswahl an preisgekrönten und nominierten Filmen zusammengestellt – sowohl aus dem aktuellen Jahr als auch aus vergangenen Jahren. Ein Einblick in die Vielfalt der europäischen Kinos.

1. «Quo vadis, Aida?»

Bosnien, Juli 1995: Aida, eine Übersetzerin für die UN-Truppen, erlebt die Ereignisse, die sich kurz vor dem Massaker von Srebrenica abspielen, hautnah mit. Verzweifelt versucht sie, ihre Familie und die unzähligen anderen Flüchtlinge vor dem sicheren Tod zu retten. «Quo Vadis, Aida?» ist eine Hommage an alle Konfliktüberlebenden, in der Liebe und Resilienz auf eine bessere Zukunft hoffen lassen.

«Quo vadis, Aida?» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann?: 2021

Ausgezeichnet mit: «Bester Film», «Beste Regie» und «Beste Darstellerin»

Nominiert für: «Bestes Drehbuch» und «European University Film Award»

2. «Ninjababy»

Als Partynudel Rakel merkt, dass sie schwanger ist. Doch: «Das ist Norwegen. Ich kann abtreiben», sagt sie sich und fährt in die Klinik. Dort erklärt ihr die Ärztin zu ihrem Entsetzen, dass sie schon im siebten Monat ist und eine Abtreibung nicht mehr möglich. Sie hat Null Bock, Mutter zu werden, muss sich aber mit der Situation – und dem möglichen Kindsvater – arrangieren. Kommentiert wird ihr Gefühlschaos von einem frechen Comic-Fötus.

«Ninjababy» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann?: 2021

Ausgezeichnet mit: «Beste Komödie»



Aus Gründen des Jugendschutzes steht dieser Film nur zwischen 20:00 und 06:00 Uhr zur Verfügung

3. «2720»

Yzone wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen. Er hat zwar einen neuen Job, aber auf dem Weg dahin durch sein Viertel in Lissabon wird er immer wieder aufgehalten und ist bereits spät dran. Sein Weg kreuzt sich mit einem jungen Mädchen, das ihren verschwundenen Bruder sucht.

«2720» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann? 2024

Nominiert für: «Kurzfilm»



4. «Blumen aus einem anderen Garten»

Im Norden Kolumbiens fordert eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten mit glitzerndem Kampfgeist Veränderung und Mitbestimmung und stellt sich mit performativen Aktionen gegen die katastrophale Ausbeutung der grössten Kohlemine im Land.

«Blumen aus einem anderen Garten» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann? 2023

Nominiert für: «Bester Kurzfilm»

5. «Flee»

Amin, ein gebürtiger Afghane und Akademiker in Dänemark, ist offen homosexuell und plant, mit seinem Partner Kaspar ein Haus zu kaufen. Bisher hat er nie über seine Herkunft gesprochen, doch nun möchte er sich seiner Vergangenheit stellen und vertraut seine Lebensgeschichte seinem Freund Tobias an. Der Film, basierend auf einer wahren Geschichte, wird von Jonas Poher Rasmussen als Animationsfilm mit Archivaufnahmen erzählt und war sogar für mehrere Oscars nominiert.

«Flee» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann?: 2021

Ausgezeichnet mit: «Bester Dokumentarfilm» und «Bester Animationsfilm» und dem «European University Film Award»

6. «Ammonite»

England, 19. Jahrhundert. Die Fossiliensammlerin Mary Anning kämpft um die Anerkennung als Paläontologin. Als sie der Frau eines Kollegen begegnet, beginnen die beiden eine Beziehung, die die Gesellschaftsnormen sprengt. Ein stilles Drama über die Macht der Liebe mit Kate Winslet und Saoirse Ronan.

«Ammonite» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann?: 2021

Ausgezeichnet mit: «Bestes Kostümbild»

7. «Nachts sind alle Katzen grau»

Er nennt sich «Katzenmann». Christian lebt mit seinen beiden Katzen Marmelade und Katjuscha zusammen. Die drei sind unzertrennlich. Da er unbedingt Vater werden möchte, lässt er seine geliebte Marmelade von einem exklusiven Kater im Ausland befruchten.

«Nachts sind alle Katzen grau» beim Europäischen Filmpreis Box aufklappen Box zuklappen Wann?: 2020

Ausgezeichnet für: «Bester Kurzfilm»

8. «Corsage»

Sisi, Kaiserin von Österreich-Ungarn, hinterfragt an ihrem 40. Geburtstag ihr Leben als schöne Repräsentationsfigur. Ihren Versuch, aus dem höfischen Korsett auszubrechen, hat Marie Kreutzer mit Vicky Krieps in der Hauptrolle auf ungewöhnliche Weise verfilmt.