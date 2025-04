Am 17. Mai 2025 findet das diesjährige ESC-Finale in der St. Jakobshalle in Basel statt. Auf der Bühne steht unter anderem unser Schweizer «ESC»-Act Zoë Më mit ihrer Ballade «Voyage».

Du möchtest Zoë Më und viele weitere Acts auf der atemberaubendsten Bühne der Welt sehen? Dann nimm jetzt an der exklusiven Verlosung teil. Wir verlosen exklusive Tickets für das spektakulärste Event des Jahres. Zu gewinnen gibt es 1 x 2 Tickets für das ESC Grand Final in der St. Jakobshalle oder 1 x 2 Tickets für das ESC Grand Finale im Public Viewing in der Arena Plus.

Fülle dazu das untenstehende Teilnahmeformular aus und kreuze an, ob du das Finale live in der St. Jakobshalle oder am Public Viewing in der Arena Plus miterleben willst.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 25. April 2025 um 12.00 Uhr.

Wichtig: Die Angaben müssen mit denjenigen auf deinem Personalausweis übereinstimmen.

Die Gewinner:innen werden vom SRF Ticketing informiert.