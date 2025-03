Exklusiver Blick in die Audiowelt: Besuchen Sie SRF an der Museumsnacht Bern am 21. März 2025.

Museumsnacht Bern 2025 - Mein SRF live: Entdecken, wie Audioinhalte bei SRF entstehen

Die Nacht zum Tag werden lassen – am 21. März 2025 verlängern diverse Museen in Bern ihre Öffnungszeiten bis in die Nacht. Das Studio Bern ist am Spektakel mit dabei und gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen: Erleben Sie live, wie die Audioinhalte von SRF entstehen.