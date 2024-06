Sie möchten einen Blick hinter die Kulissen unserer Radio- und TV-Produktion werfen? Hier haben Sie die Möglichkeit, mit SRF am Eidgenössischen Trachtenfest 2024 in Zürich auf Entdeckungstour zu gehen.

So erhalten Sie die Chance, uns im Rahmen einer Produktionsführung am Eidgenössischen Trachtenfest über die Schulter zu schauen: Füllen Sie das Formular aus und mit etwas Glück erhalten Sie und Ihre Begleitperson einen Einblick in unsere Radio- und TV-Produktion vor Ort. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit, an der jeweiligen Livesendung dabei zu sein.

Die SRF-Produktionsführung und Livesendung finden am 28. und 29. Juni 2024 statt. Eine Anmeldung ist für maximal zwei Personen möglich. Die Verlosung läuft bis zum 14. Juni 2024.