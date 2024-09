«Tschugger» krönt seine finale Staffel mit einem Kinofilm. Erlebe den Höhepunkt der Serie am Zurich Film Festival und sei live dabei, wenn Bax und Pirmin ihren letzten Fall lösen. Gewinne jetzt Tickets für die Weltpremiere von «Tschugger – Der lätscht Fall» am Freitag, 4. Oktober 2024.

Erlebe die letzten Abenteuer der Walliser Kultcops Bax und Pirmin in einem Rahmen, in dem Popcorn zur Nebensache wird. Diesen Herbst erscheint nicht nur die vierte und vorerst letzte Tschugger-Staffel, sondern auch eine exklusive Kino-Adaption. «Tschugger- Der Lätscht Fall» feiert am Freitagabend, 4. Oktober 2024, Weltpremiere am Zurich Film Festival. Neben der Aufführung im Kino Arthouse Le Paris gibt es einen exklusiven Galaabend mit Cast & Crew.

Möchtest du mit deiner Begleitung dabei sein? Dann fülle das untenstehende Teilnahmeformular aus und nutze die Chance auf zwei von 5x2 Tickets. Die Verlosung endet am Mittwoch, 25. September 2024, um 12.00 Uhr. Die Gewinner:innen werden persönlich benachrichtigt.

Für alle, die kein Glück haben: Die neue «Tschugger»-Staffel kannst du ab dem 17. November 2024 auf Play SRF streamen. SRF 1 strahlt die Staffel ab Sonntag, 24. November 2024 aus.