Der Dokumentarfilm «Typisch Emil» gewährt tiefe Einblicke in das Leben des wohl beliebtesten Schweizer Kabarettisten. Gewinnen Sie im Rahmen einer Verlosung von Radio SRF 1 zwei Kinotickets für den bewegenden Film über 90 Jahre Emil Steinberger.

Als Medienpartner des Films hat Radio SRF 1 die Möglichkeit, Tickets zu verlosen. Schauen Sie «Typisch Emil» gemeinsam mit Ihrer Begleitung im Kino Ihrer Wahl.

Darum geht’s im Film

Mut, Liebe und der Drang, sich immer wieder neu zu erfinden: Der Dokumentarfilm über das Leben von Emil Steinberger zeigt unvergessliche Bühnenmomente des Kult-Komikers und seinen Humor, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. «Typisch Emil» lässt das Publikum aber nicht nur in schönen Erinnerungen schwelgen: Der Film beleuchtet auch die Herausforderungen, mit denen Emil Steinberger in seinem Leben zu kämpfen hatte, seien dies Schatten aus seiner Kindheit oder der Druck des Ruhms. Gewinnen Sie einen unverfälschten Einblick in die faszinierende Welt von Emil Steinberger.

Impressionen aus dem Kinofilm

1 / 4 Legende: Unvergessliche Bühnenmomente... Gorps Film/Koproduktion: Wasabimayo/Verleih Schweiz: Filmcoopi 2 / 4 Legende: ... im Kinofilm «Typisch Emil». Gorps Film/Koproduktion: Wasabimayo/Verleih Schweiz: Filmcoopi 3 / 4 Legende: Die Dokumentation über den Kult-Komiker läuft ab dem 7. November in den Deutschschweizer Kinos. Gorps Film/Koproduktion: Wasabimayo/Verleih Schweiz: Filmcoopi 4 / 4 Legende: Auch die Liebe findet platz in der Dokumentation. Gorps Film/Koproduktion: Wasabimayo/Verleih Schweiz: Filmcoopi

So nehmen Sie an der Verlosung teil

Füllen Sie das Anmeldeformular zwischen dem 7. November und dem 22. November um 12.00 Uhr aus und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Gutschein für zwei Kinotickets. Der Kinogutschein kann am Datum Ihrer Wahl eingelöst werden und auch das Kino können Sie selbst aussuchen.

Offizieller Kinostart Box aufklappen Box zuklappen «Typisch Emil» läuft ab dem 7. November 2024 in den Deutschschweizer Kinos.

00:30 Video Trailer zu «Typisch Emil» Aus Kultur Webvideos vom 11.10.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.