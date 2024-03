Inhalt

Jetzt Plätze sichern! - Tickets für den Red Bull Jukebox Event mit Hecht gewinnen.

Am 25. Mai steht die derzeit erfolgreichste Mundart-Pop-Band HECHT bei Red Bull Jukebox in The Hall in Zürich auf der Bühne. Wie die Show ablaufen und was gespielt wird, bestimmen die Fans via Voting.