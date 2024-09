KI, Nachwuchsförderung, internationale Koproduktionen: Wie gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Schweizer Serienschaffens? Dieser Frage gehen drei Expertenpanels am diesjährigen «SRF Writer’s Day» am Montag, 7. Oktober im Folium (im Sihlcity) in Zürich aus verschiedenen Perspektiven nach.

Beim «SRF Writer’s Day» 2024 tauschen sich Autor:innen, Produzent:innen und junge Nachwuchstalente über Herausforderungen und neuste Entwicklungen der Schweizer Filmbranche aus. Es erwarten Sie drei spannende Expertenpanels und ein Austausch auf Augenhöhe. Als Nachwuchstalent profitieren Sie von Brancheninsights aus erster Hand.

Seien Sie am SRF Writer’s Day @ ZFF dabei

Um am Event teilzunehmen, müssen Sie lediglich das Anmeldeformular mit Ihren Kontaktdaten ausfüllen.

Da die Platzzahl beschränkt ist, empfehlen wir eine Anmeldung bis zum 26. September 2024. Das Ticket wird Ihnen Ende September per E-Mail zugestellt.

Praxisberichte aus der Drehbuchentwicklung mit KI

Seit Monaten ist künstliche Intelligenz das Hype-Thema schlechthin. Auch am «SRF Writer’s Day» wird es diskutiert. Welche Erfahrungen konnten in der Drehbuchentwicklung mit dem Einsatz von KI gemacht werden? Was funktioniert, was funktioniert nicht? In der ersten Panelrunde geben Peter Luisi (Regisseur des von KI-geschriebenen Films «The Last Screenwriter»), Oliver Schütte (Dramaturg und Autor von «Zukunft schreiben ­– KI-Tools für Autorinnen und Autoren») und Benjamin Magnin (Redaktor beim KI-Serienprojekt von SRF) Auskunft über bisherige Erkenntnisse.

International erfolgreich schreiben und produzieren

Nebst neuen Technologien verändern auch rechtliche Gegebenheiten die Schweizer Filmbranche: Mit dem neuen Filmgesetz werden internationale Koproduktionen für Schweizer Autor:innen und Produzent:innen wichtiger. Im zweiten Panel sprechen der Autor Hanno Hackfort («Kleo»), die Autorin Annette Hess (Autorin von «Deutsches Haus», «Ku’damm», «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo») und weitere Filmschaffende über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine internationaler Koproduktionen.

Als Nachwuchstalent international durchstarten

Die letzte Paneldiskussion widmet sich der Talentförderung. Schweizer Autorinnen und Autoren können sich um Plätze in internationalen Förderprogrammen bewerben. Doch wie sichere ich mir als Nachwuchstalent einen der begehrten Plätze und was kann ich mir von einem solchen Programm versprechen? Lisa Kreimeyer (Managerin für deutschsprachige Serien bei Netflix), Pascal Glatz (Co-Autor von «Tschugger» und «Maloney»), Marc Mounier (Produzent und Manager für Autor:innen bei Entertainment 360) und Eszter Angyalosy (Head of Studies des TorinoFilmLab) berichten über die internationale Talentförderung.

Durch den Nachmittag führt SRF-Filmjournalist Michael Sennhauser.

Im Anschluss an die Panels haben Sie die Möglichkeit, sich beim gemeinsamen Anstossen in entspannter Atmosphäre mit den Expert:innen und anderen Teilnehmenden auszutauschen. Sollte sich der Hunger melden, stehen Ihnen diverse Verpflegungsangebote im Sihlcity zur Verfügung. Wir freuen uns auf angeregte Diskussionen!

Programmübersicht

Türöffnung und Check-in

Panel 1: K.I.: Praxisberichte aus der Drehbuchentwicklung

Panel 2: International erfolgreich schreiben und produzieren

Panel 3: Wie starte ich als Nachwuchstalent eine internationale Karriere aus der Schweiz heraus?

Gemeinsames Anstossen