Bryan Adams spielt am 1. Juli 2025 am Festival «St. Peter at Sunset».

Vom 1. bis 6. Juli 2025 findet die Jubiläumsausgabe des Festivals «St. Peter at Sunset» im solothurnischen Kestenholz statt. Mit etwas Glück können Sie zwei Tickets für das Konzert von Bryan Adams am Dienstagabend, 1. Juli 2025 gewinnen.

Bryan Adams live am Festival «St. Peter at Sunset» in Kestenholz

Das «St. Peter at Sunset» meldet sich im Jahr 2025 mit einer Spezialausgabe zurück: Das Festival feiert sein 20-jähriges Bestehen mit diversen Superstars. Einige Acts für den sechstägigen Event stehen bereits fest.

Den Auftakt zum Festival macht Bryan Adams am Dienstagabend. Der Donnerstag steht dann mit Beatrice Egli, Melissa Naschenweng, der Münchener Freiheit und Marc Pircher ganz im Zeichen des Schlagers. Am Freitag performen Roxette und Dabu Fantastic auf der Bühne und am Samstagabend werden Gölä und Kunz live zu hören sein. Das vollständige Line-up wird auf der Website des Festivals noch bekannt gegeben, es sind weitere internationale Superstars angekündigt.

Und so sind Sie mit dabei

Sie möchten das Konzert von Bryan Adams am «St. Peter at Sunset 2025» nicht verpassen? Dann nehmen Sie am Gewinnspiel von Radio SRF 1 teil und gewinnen Sie zwei Tickets für den 1. Juli 2025.

Der Verlosungszeitraum dauert vom 11. bis 20. Dezember 2024.