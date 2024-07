Am 31. August 2024 findet im Rahmen des SRF-Themas «Faszination Medien» der SRF-Erlebnistag in Zürich statt. Mit etwas Verlosungsglück hast du die Möglichkeit, live bei einer Podcast-Aufzeichnung der Comedymänner dabei zu sein. Da ist Lachen garantiert!

Für herzhafte Lacher am SRF-Erlebnistag sorgen die drei Hosts des Podcasts «Comedymänner – hosted by SRF», Stefan Büsser, Michael Schweizer und Aron Herz. Die drei diskutieren im Livepodcast mit viel Humor die aktuelle Newslage. Im Anschluss an den Livepodcast kannst du Stefan Büsser, Michael Schweizer und Aron Herz Fragen stellen, die dir schon lange auf der Zunge brennen.

Du möchtest beim Livepodcast der Comedymänner dabei sein? Alle Tickets werden verlost. Fülle deshalb das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück erhältst du zwei Tickets für dieses Bühnenprogramm am SRF-Erlebnistag in Zürich.

Was erwartet dich im Podcast «Comedymänner»? Box aufklappen Box zuklappen Stefan Büsser, Aron Herz und Michael Schweizer besprechen mit Humor und Selbstironie aktuelle und absurde News. Sie diskutieren über Dinge wie die meditative Ruhe beim Holzzuschnitt, das Erlebnis beim Stand-up-Paddeln oder Geschichten vom Tessiner Campingplatz – immer aus erster Hand. Ihr Motto: aus dem Leben, für das Leben.

Die Liveaufzeichnung des Podcasts «Comedymänner» startet am 31. August um 14.30 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Der Einlass auf das SRF-Gelände beginnt um 12.00 Uhr. Als Gast der Comedymänner kannst du im Anschluss das Rahmenprogramm des SRF-Erlebnistags besuchen: Versuche dich am Teleprompter, stöbere im SRF-Archiv oder nimm an einer Publikumsführung teil.