Seit mehreren Jahren veranstalten die drei Podcast-Hosts Ende Jahr einen Livepodcast-Event, der auf grosses Interesse stösst und die Ticketverkaufsplattform regelmässig an ihre Grenzen bringt. So auch dieses Jahr: Kurz nach dem Start des Vorverkaufs waren die Tickets bereits weg. Du konntest dir keinen Platz sichern, wärst aber gerne mit dabei? Bei uns hast du die Möglichkeit, 2x 2 Tickets für den Live-Event zu gewinnen.

So nimmst du an der Verlosung teil

Fülle das Anmeldeformular zwischen dem 23. Oktober und dem 12. November 2024 aus und teile uns mit, an welchem Datum du den Livepodcast gerne gemeinsam mit deiner Begleitung erleben würdest. Sollte es dir sowohl am 27. als auch am 28. Dezember möglich sein, erhöhen sich deine Gewinnchancen zusätzlich. Wähle zudem deine Lieblingssprüche aus der Liste im Anmeldeformular aus. Die Sprüche mit den meisten Stimmen verteilen wir auf Stickern am Event.