Am 31. August 2024 findet im Rahmen des SRF-Themas «Faszination Medien» der SRF-Erlebnistag in Zürich statt. Mit etwas Verlosungsglück haben Sie die Möglichkeit, live bei einer Sendung von SRF Sport rund um die Paralympics 2024 in Paris dabei zu sein.

Die erste Livesendung zu den Paralympics mit Publikum: Jahn Graf und Olivier Borer präsentieren in der Live-Sportsendung die Highlights der Paralympischen Spiele 2024 in Paris. Dabei stehen die Leistungen, Emotionen und Reaktionen der Schweizer Athletinnen und Athleten im Zentrum. Ebenfalls erhalten Sie spannende Hintergrundinformationen zu den Paralympics und treffen im Studio auf interessante Gäste aus Sport, Entertainment oder Politik. Zudem berichtet Bigna Silberschmidt als Inklusions-Reporterin, mit welchen Problemen Beeinträchtigte in Paris oder in der Schweiz zu kämpfen haben.

Die Tickets für die Livesendung werden verlost. Füllen Sie deshalb das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets und sind am 31. August live dabei.

Die Livesendung von SRF Sport startet am 31. August um 18.45 Uhr und dauert 3 Stunden und 15 Minuten. Der Einlass auf das SRF-Gelände beginnt um 16.00 Uhr. Als Gast der Livesendung können Sie im Vorfeld das Rahmenprogramm des SRF-Erlebnistags besuchen: Versuchen Sie sich am Teleprompter, stöbern Sie im SRF-Archiv oder nehmen Sie an einer Publikumsführung teil.