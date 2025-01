Jetzt Tickets gewinnen! - Jubiläumskonzert von James Blunt live im Hallenstadion Zürich

Vor 20 Jahren gelang James Blunt mit seinem Album «Back to Bedlam» der Durchbruch. Der darauf enthaltene Hit «You're Beautiful» ist weltbekannt. Diesem Jubiläum widmet Blunt seine aktuelle Konzerttour «Back to Bedlam 20th Anniversary Tour», die ihn am 23. Februar 2025 auch nach Zürich führt.