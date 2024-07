Am 31. August 2024 findet im Rahmen des SRF-Themas «Faszination Medien» der SRF-Erlebnistag in Zürich statt und mit etwas Glück sind Sie mit dabei: An diesem Tag können Sie eines von fünf Bühnenprogrammen besuchen und live erleben, wie TV-, Radio- und Onlineinhalte entstehen.

Wir zeigen Ihnen am 31. August nicht nur, was SRF als Medienhaus tut – sondern auch, wie dies geschieht: Entlang beliebter SRF-Formate erhalten Sie überraschende und authentische Einblicke in die Welt von SRF.

Dabei können Sie aus fünf verschiedenen Bühnenprogrammen Ihren Favoriten auswählen:

«Sternstunde Philosophie Live» mit Barbara Bleisch und Florian Schroeder Zur Verlosung Zur Verlosung

«Comedymänner» – Livepodcast Zur Verlosung Zur Verlosung

Screening «Tschugger 4», Folge 1 und 2 Zur Verlosung Zur Verlosung

«SRF 3 Best Talent Showcase» mit Loco Escrito und Riana Zur Verlosung Zur Verlosung

«SRF Sport Live»: Para-Graf Zur Verlosung Zur Verlosung

Weitere Informationen und die Links zu den Verlosungen finden Sie auf der Seite des jeweiligen Bühnenprogramms.

Weitere Programmpunkte am SRF-Erlebnistag Zürich Box aufklappen Box zuklappen Nebst dem Bühnenprogramm gibt es am SRF-Erlebnistag Publikumsführungen und weitere Unterhaltungselemente: Testen Sie Ihr SRF-Wissen, schlüpfen Sie in die Rolle einer Moderatorin oder eines Moderators oder entdecken Sie mit etwas Glück einen ganz besonderen Ort auf dem SRF-Gelände.

Und so sind Sie mit dabei

Für die Teilnahme am Erlebnistag in Zürich benötigen Sie ein Ticket, welches Sie mit etwas Glück gewinnen können: Füllen Sie das Anmeldeformular für dasjenige Bühnenprogramm aus, das Sie am liebsten besuchen möchten. Der SRF-Erlebnistag ist kein «Tag der offenen Tür». Das Ticket ist für den Einlass auf das SRF-Areal und damit sowohl für die Bühnenshows als auch das Rahmenprogramm zwingend.

Wir freuen uns auf Sie!