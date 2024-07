Am 31. August 2024 findet im Rahmen des SRF-Themas «Faszination Medien» der SRF-Erlebnistag in Zürich statt. Mit etwas Verlosungsglück haben Sie die Möglichkeit, live bei einer TV-Aufzeichnung von «Sternstunde Philosophie» dabei zu sein.

Host Barbara Bleisch von «Sternstunde Philosophie» empfängt am Erlebnistag den deutschen Comedian und Philosophen Florian Schroeder als Gast im Fernsehformat und diskutiert mit ihm über die Abgründe der menschlichen Psyche. Als Ausgangslage dient dabei Florian Schroeders Buch «Unter Wahnsinnigen – Warum wir das Böse brauchen». Im Anschluss an die Liveaufzeichnung können Sie Barbara Bleisch und Florian Schroeder in einer Q&A-Runde Ihre Fragen stellen.

Füllen Sie das Anmeldeformular aus und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für die Liveaufzeichnung und erleben die «Sternstunde Philosophie» hautnah mit.

Das ist «Sternstunde Philosophie» Box aufklappen Box zuklappen Die grossen Fragen der Gegenwart, erörtert im Gespräch mit den herausragenden Köpfen unserer Zeit: So lautet seit mehr als 25 Jahren das Angebot der «Sternstunde Philosophie». Führende Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft und Politik geben in diesem einzigartigen Fernsehformat ihre zentralen Erkenntnisse und Erfahrungen weiter. Klärende Analysen verbinden sich mit lebensnahen Denkanstössen, neue Einsichten mit kritischen Impulsen.

Die Liveaufzeichnung von «Sternstunde Philosophie» startet am 31. August um 11.00 Uhr und dauert eineinhalb Stunden. Der Einlass auf das SRF-Gelände beginnt ab 10.30 Uhr. Als Gast der «Sternstunde Philosophie» können Sie im Anschluss das Rahmenprogramm des SRF-Erlebnistags besuchen: Versuchen Sie sich am Teleprompter, stöbern Sie im SRF-Archiv oder nehmen Sie an einer Publikumsführung teil.