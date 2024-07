Stars in Town: Ticketverlosung - Tickets gewinnen und Backstage bei Stars in Town dabei sein

Du willst am 8. August dabei sein, wenn Krokus, Shakra und Status Quo die Bühne am Stars in Town rocken? Dann mach' jetzt mit bei unserer Verlosung und gewinne zwei Tagespässe. Damit erlebst du die Show aus dem exklusiven SRF 3-Tower und eine Backstage-Führung gibt es obendrauf.