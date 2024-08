Das legendäre Weltklasse Zürich kehrt am Donnerstag, 5. September 2024, ins Stadion Letzigrund zurück. Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das ausverkaufte Leichtathletik-Spektakel und erleben Sie alle Wanda Diamond League Disziplinen live. Jetzt Verlosungsformular ausfüllen und mit etwas Glück dabei sein!

Weltklasse Zürich am Donnerstag, 5. September 2024 – das beliebte Leichtathletik-Meeting war innert kürzester Zeit ausverkauft. Alle, die sich kein Ticket sichern konnten, erhalten nun eine zweite Chance. Indem Sie nachfolgendes Formular ausfüllen, nehmen Sie an unserer Verlosung teil. Es winken 1 x 2 Tickets der besten Kategorie auf der Haupttribüne (Sektor A). Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 28. August 2024, um 12:00 Uhr.

Seien Sie live dabei und erleben Sie Weltklasse-Athleten hautnah, wenn sie Höchstleistungen erbringen und vielleicht sogar neue Rekorde aufstellen. Die Türen öffnen sich um 16.30 Uhr. Nach dem Vorprogramm starten ab 18:30 Uhr die spannenden Disziplinen der Wanda Diamond League voller sportlicher Höhepunkte. Sollten Sie nicht zu den glücklichen Gewinnern der Verlosung gehören, können Sie das Event ab 19:30 Uhr in voller Länge auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.