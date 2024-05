Das Open Air St. Gallen bringt dieses Jahr so einige Hochkaräter auf die Bühne.

Chartstürmer wie Nina Chuba und The Chainsmokers, aber auch Festival-Evergreens wie Placebo oder The Hives führen das Line-up an.

Willst auch du vom 27. bis 30. Juni 2024 vor der Sittersbühne zu diesen Acts abgehen? Dann fülle jetzt das untenstehende Formular aus und gewinne dein Festivalticket. Wir verlosen 2x2 4-Tagespässe.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 20. Juni 2024, um 12.00 Uhr.

Viel Glück!

Kostenlose Anreise

Das Open Air St. Gallen findet dieses Jahr von Donnerstag, 27. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2024, im Sittertobel statt.

Besonders toll: Festivalbesucher:innen reisen ab diesem Jahr kostenlos mit dem ÖV an. Dies gilt für die Hin- und Rückfahrt in der Festivalwoche ab einer Schweizer Ortschaft nach St. Gallen via Strecken des GA-Bereichs.

Ab Bahnhof St. Gallen fährt ein Gratis-Shuttle zum Gelände. Für alle St. Galler:innen sind die Zonen 210/211 ebenfalls im Ticket inbegriffen.

Headliner und Highlights Box aufklappen Box zuklappen Das Line-up dieses Jahr lässt nichts zu wünschen übrig. Neben Nina Chuba & Co. erwarten dich am Open Air St. Gallen tägliche Day Dances, ein kreatives Design Village, unzählige Bars und natürlich die Sitter, die zur Abkühlung durch das Festivalgelände fliesst. Klicke dich jetzt durch das Line-up, entdecke alle Programmpunkte und stelle dir deine persönliche Festival-Experience zusammen!