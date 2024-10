Live dabei sein beim «Einstein Spezial – Was kann KI wirklich?»

Am Donnerstag, 21. November, taucht «Einstein» in der ETH Zürich in spannende Experimente und Diskussionen rund um das Thema KI ein. Erleben Sie live vor Ort, wie künstliche Intelligenz die Welt verändert!

Klicken Sie im Formular den Sendungstag an, um anschliessend die gewünschte Anzahl Tickets (maximal 4) auszuwählen.

Wichtige Informationen zur Ticketanmeldung

Maximal 4 Plätze pro Person reservierbar

reservierbar Mindestalter 14 Jahre

14 Jahre Die Live-Sendung findet im HPH Foyer der ETH Zürich statt: Schafmattstrasse 34, 8049 Zürich

Türöffnung um 18:30 Uhr, letzter Einlass um 19:15 Uhr

letzter Einlass um 19:15 Uhr Die Sendung beginnt um 20:05 Uhr und dauert ca. 90 Minuten

Es gibt Steh- und Sitzplätze, jedoch keine feste Platzzuteilung. Sitzplätze sind nicht garantiert (first come, first serve)

jedoch keine feste Platzzuteilung. Sitzplätze sind nicht garantiert (first come, first serve) Teilnahme an KI-Experimenten: Während der Sendung können Sie an Experimenten mit KI-Tools teilnehmen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Daten verarbeitet und möglicherweise im Live-Fernsehen sowie später auf PLAY SRF und anderen SRF-Kanälen veröffentlicht werden

Während der Sendung können Sie an Experimenten mit KI-Tools teilnehmen. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie zu, dass Ihre Daten verarbeitet und möglicherweise im Live-Fernsehen sowie später auf PLAY SRF und anderen SRF-Kanälen veröffentlicht werden Barrierefreiheit: Personen im Rollstuhl oder mit eingeschränkter Mobilität werden gebeten, dies im Feld «Bemerkungen» anzugeben