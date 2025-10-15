Legende:

«Besucher einer Geisterstadt» von Wim van den Heever

Der südafrikanische Fotograf erwischt eine braune Hyäne zwischen den skelettartigen Überresten einer längst verlassenen Diamantenbergbaustadt in Namibia. Die weltweit seltenste Hyänenart ist nachtaktiv und meist einzelgängerisch. Die braunen Hyänen passieren den Ort Kolmanskop auf der Jagd nach Robbenjungtieren an der Küste der Namib-Wüste.

Wim van den Heever / courtesy Wildlife Photographer of the Year