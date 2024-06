1 / 4

Legende: Goldwespe Sie schillert dank mehreren reflektierenden Schichten in allen möglichen Farbkombinationen, und bisher hat die Wissenschaft erst Vermutungen zu den Gründen. Eine These: Sie zeigt möglichen Fressfeinden damit an, dass sie ungeniessbar ist. Denn ihre Oberfläche ist stahlhart und schwierig zu verdauen. Über 120 Arten leben in der Schweiz. Bähram Alagheband