Tipps von der Physiotherapeutin

«Das Mobilisieren vom Grosszehen. Man nimmt sich den Grosszehen zwischen Daumen und Zeigefinger, nimmt ihn ein bisschen, zieht ihn ein bisschen nach aussen und dann nach oben und unten bewegen, nach aussen, nach innen. So weit wie man es aushält. Wichtig ist, dass man es täglich macht.»

«Fussmassagen kann man am einfachsten machen, indem man sich ein Tennisball oder ein Igelball nimmt, den Fuss draufstellt und dann den über den Ball mit so viel Druck, wie man es aushält oder mag. Vor und zurückbewegt, kreisende Bewegungen hin und her, damit alle Muskeln mal dran waren.»

Tipps von der Podologin

«Beim Nägel schneiden ist es wichtig, dass man die Nägel gerade schneidet und nicht in die Ecken herunterschneidet. Das kann zu eingewachsenen Nägeln führen. Und wenn man es lieber runder mag, dann mit einer Nagelfeile, die Ecken abrunden.»

«Mit der Hornhaut haben wir oft Diskussionen, wie viel soll man entfernen, soll man überhaupt. Wichtig ist: weniger ist mehr. Man kann gut feilen, zum Beispiel mit einer Holzfeile. Wir sagen: nicht mehr wie einmal in der Woche.»

«Beim Eincremen ist es wichtig, dass man es regelmässig macht. Am besten jeden Tag die Füsse eincremen. Für Menschen, die zum Beispiel körperlich nicht mehr so beweglich sind, oder nicht mehr an die Füsse kommen, gibt es verschiedene Tipps. Man kann zum Beispiel auf einer Zeitung etwas Creme verteilen und die Zeitung an den Boden legen und mit den Füssen einfach darüber rutschen. Und diese gegenseitig versuchen zu benetzen. Mit dem Eincremen kann man Risse an der Ferse und Sprünge vermeiden. So, dass sie schön geschmeidig bleiben.

Tipps vom Orthopädie Fachmann

«Beim Schuhkauf, sollte der Schuh, der jetzt zu klein ist, neu grösser sein. Das heisst, ich nehme das Fussbett vom neuen Schuh heraus und halte es darüber. Und jetzt sehe ich: Was ist passiert? Die Grösse ist jetzt gut und wir haben auch mehr Platz für die Zehen.»