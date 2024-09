Per E-Mail teilen

Was steckt hinter Ihren Träumen? Wie lässt sich in einem Traum das Kommando übernehmen? Möchten Sie Ihre Alpträume loswerden oder Ihrem Kind die Angst vor Alpträumen nehmen? Und wie gelingt es, sich an Träume zu erinnern?

Art Funkhouser, Emma Peters, Christian Roesler und Michael Schredl beantworten von 21:00 bis 23:00 Uhr Ihre Fragen – live im Chat. Schreiben Sie uns schon jetzt, damit Ihr Anliegen möglichst früh behandelt wird.