Zygmunt Bauman

Bauman, 1925 in Polen geboren, floh mit seiner jüdischen Familie zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Sowjetunion. Später kehrte er zurück und studierte Soziologie. Das Studium setzte den Grundstein für seine akademische Karriere. Ab 1971 hatte er dann eine Professur in Leeds, wo er 91-jährig verstarb.