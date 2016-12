Grosse Stromausfälle kommen rund um den Erdball vor. Dies waren die fünf Gravierendsten der letzten 15 Jahre – mit bis zu 620 Millionen betroffenen Menschen.

Indien im Juli 2012

Erst brach die Stromversorgung im Norden zusammen, dann gingen auch im Osten und Nordosten Indiens die Lichter aus. Es war ein Montagmorgen, und die Rushhour führte ohne Strom zu einem riesigen Verkehrschaos. Die Ursache des Ausfalls: Bundesstaaten, die mehr Strom bezogen hatten, als ihnen zustand.

Betroffen: 620 Millionen

Dauer: 15 Stunden

Ursache: Netzproblem

Pakistan im Januar 2015

Rebellen gelang es, einen Übertragungsmasten in die Luft zu sprengen und damit 80 Prozent des Landes zum Stillstand zu bringen. Der Stromausfall traf auch die Kleiderproduktion, einen der grössten Industriezweige des Landes.

Betroffen: 140 Millionen

Dauer: 24 Stunden

Ursache: Sabotage

USA im Oktober 2012

Hurrikan «Sandy» legte die Stromversorgung in 17 US-Staaten so lange lahm, dass sich die Menschen teilweise bis zu zwei Wochen selber behelfen mussten; vom Kochen übers Einkaufen bis zum Heizen. Zehntausende konnten sich nur in den Notunterkünften aufwärmen. Hauptursache für die Stromausfälle: Schäden der Infrastruktur durch Überschwemmungen und umgestürzte Bäume.

Betroffen: 8 Millionen

Dauer: 7 Tage

Ursache: Naturereignis

Bangladesch im November 2014

Bis Mitternacht herrschte im ganzen Land Blackout. Die Probleme begannen mit einem Defekt an einer Hochspannungsleitung nach Indien und stürzten schliesslich ganz Bangladesch in Dunkelheit. Mehrere Versuche, die Panne zu beheben und das Netz wieder aufzubauen, scheiterten, bis es nach 12 Stunden endlich gelang.

Betroffen: 100 Millionen

Dauer: 12 Stunden

Ursache: Netzproblem

Italien im September 2003

Nachts um 03.27 Uhr fiel in ganz Italien der Strom aus – je nach Landesteil für bis zu 18 Stunden. Verursacht wurde der Blackout durch das Problem einer Leitung mitten in der Schweiz, oberhalb von Brunnen: Sie wurde stark belastet und entlud sich auf einen Baum. Das reichte aus, um ganz Italien ausser Gefecht zu setzen.

Betroffen: 57 Millionen

Dauer: 18 Stunden

Ursache: Netzproblem

