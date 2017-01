Die Samburu, ein Nomadenstamm im Norden Kenias, sind überzeugt, dass die Wurzeln des Rugby-Spiels bei ihnen liegen und nicht in England. Zwei Mal pro Woche treffen sich die jungen Samburu-Krieger in der staubigen Savanne zum Lorian-Spiel – eben Rugby. Sie wollen der Welt zeigen, woher Rugby wirklich kommt – und natürlich, wer die besten Spieler sind. Besuch eines Trainings der «Loachami Warriors» in Archers Post, 400 Kilometer nördlich von Nairobi.