Tagesfamilie als Lösung

In der Gemeinde Turgi zum Beispiel werden per Januar 2017 potenzielle Tagesfamilien gesucht. Voraussetzung: Besuch eines Tageskurses und Erstehilfe-Kurses für Kleinkinder, in Turgi organisiert vom Aargauer Verein «Die Tagesfamilie». Zudem müssen Weiterbildungen besucht werden. Der Verein betreute 2015 Kinder aus total 87 Gemeinden.