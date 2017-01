Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed erhält den Solothurner Unternehmerpreis 2017. Der unter anderem vom Kanton vergebene Preis honoriert Leistungen zur Förderung des Produktionsstandortes Solothurn. Ypsomed zeichne sich diesbezüglich durch besonders moderne Arbeitsmodelle aus.

Zusatzinhalt überspringen Solothurner Unternehmerpreis Der Unternehmerpreis wird dieses Jahr zum 20. Mal vergeben. Jedes Jahr ehren der Solothurner Regierungsrat, die kantonale Wirtschaftsförderung, die Solothurner Handelskammer und der Kantonal-Solothurnische Gewerbeverband mit dem Preis herausragende unternehmerische Leistungen. Der Preis ist 20'000 Franken wert.

Die Firma Ypsomed schaffe Arbeitsplätze, indem sie moderne Arbeitsmodelle anbiete, heisst es in einer Mitteilung des Kantons Solothurn. Das Unternehmen, das unter anderem Spritzen und andere Injektionssysteme herstellt, meistere so Herausforderungen wie die Fachkräfterekrutierung oder die Beschäftigung älterer Mitarbeiter.

In der Begründung der Jury heisst es, Ypsomed passe Produktions- und Arbeitsmodelle einander an und könne so moderne Arbeitsbedingungen anbieten. Konkret würden dadurch zum Beispiel Weiterbildungen ermöglicht, Beruf und Familie seien leichter zu koordinieren oder die Pensionierung lässt sich flexibler gestalten.

Solche Arbeitsmodelle förderten nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sie würden auch einen Beitrag zur Standortförderung leisten und trügen zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei, betont der Kanton Solothurn.

